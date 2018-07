Sulla Vos Thalassa nessun ammutinamento | quella di Salvini è una montatura

"Nessuna rivolta Sulla nave"Allarme per sbarcare in Italia? I dubbi Sulla vicenda Vos Thalassa : dubbi su quanto accaduto a bordo della Vos Thalassa. Un responsabile tecnico della nave: "Nessuna rivolta dei migranti". Il sospetto è che l'allarme sia stato lanciato per sbarcarli in Italia Segui su affaritaliani.it

Vos Thalassa - Migranti in rivolta Sulla nave : "L'equipaggio rischiava la vita" : Il caso dei 60 Migranti recuperati dalla nave Vos Thalassa e poi trasbordati sulla nave Diciotti della Guardia Costiera agita e non poco le acque del governo. Se da un la to il Viminale ha di fatto chiuso il porto al rimorchiatore, dal ministero dei Trasporti guuidato da Toninelli potrebbe arrivare il via libera all'attracco. Ma in questa vicenda c'è un aspetto del tutto nuovo: la nave ha raccolto un s.o.s in una zona di competenza della guardia ...

Benetton - bufera leghista Sulla campagna a favore dei profughi : 'Mai più con le vostre magliette' : MILANO Un gommone carico di migranti con il giubbotto salvagente, un chiaro riferimento all'Aquarius. Lo scatto , foto a destra, è di Oliviero Toscani, il committente è Benetton. Un tema caldo, come ...