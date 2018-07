Suicida migrante espulso da Germania | bufera su Seehofer

Migrante espulso dalla Germania si Suicida - è polemica su Seehofer : Chieste le dimissioni del ministro che aveva fatto una battuta su 69 afghani rimpatriati (tra cui il suicida ). La replica: "Non è colpa mia"

Germania : si Suicida migrante espulso dal paese. Chieste le dimissioni del Ministro dell’Interno : Un giovane richiedente asilo afgano si è suicida to dopo aver ottenuto il diniego della richiesta di asilo politico: le opposizioni hanno chiesto le dimissioni del Ministro dell'Interno Horst Seehofer, che sul rimpatrio del ragazzo - e di altri 68 migranti - aveva cinicamente ironizzato.Continua a leggere

Migrante 19enne si Suicida a Calais : 19.18 Un Migrante di 19 anni giunto a Calais, nel nord della Francia da qualche settimana,si è impiccato nel centro di accoglienza ed esame Croisilles. Il ragazzo,del Ghana,aveva appuntamento con lo psicologo il giorno stesso. Il suicidio risale alla settimana scorsa, ma è stata rivelato ora dall'associazione La Vie Active che gestisce il centro. Il direttore: "Non conoscevamo la sua situazione. Non si possono imputare colpe a noi". Per ...