Su Sky le serie tv più nominate agli Emmy Awards 2018

Sky e Perform - contatti frequenti : possibile 'app Serie B' sul satellitare - i dettagli : Dopo 13 anni di Serie B su Sky, la cadetteria ha cambiato casa. Nell'ultima riunione di Lega B, infatti, è stato deciso di cedere i diritti tv a alla migliore offerta: quella di Perform. Circa 22 milioni di euro all'anno per la vendita dei diritti tv della Serie B [VIDEO] con buona pace degli amanti del programma condotto negli ultimi anni dalla giornalista Diletta Leotta. Nelle ultime ore si era diffusa anche una voce che voleva la Leotta ...

Patrick Melrose : Cumberbatch tra droga ed eccessi nella serie TV di Sky Atlantic : Patrick Melrose Eroina, sonniferi, cocaina, alcol. eccessi e dipendenze, uniti ai ricordi traumatici dell’infanzia. La vita travagliata e ’stupefacente’ di Patrick Melrose arriva su Sky Atlantic nell’omonima serie interpretata da Benedict Cumberbatch e ispirata alla saga de I Melrose, il ciclo di racconti semi autobiografici di Edward St Aubyn. Da stasera, alle 21.15, la produzione realizzata da Showtime insieme a Sky ...

Il cast di Zero Zero Zero si sposta in Calabria : le riprese della serie Sky a San Luca : Occhi puntati su San Luca e la costa ionica reggina calabrese dove, proprio nelle scorse ore, sono sbarcati Stefano Sollima e il cast di Zero Zero Zero. Il set della nuova serie Sky si è spostato da New Orleans a Monterrey e Città del Messico e adesso sarà in Calabria fino a fine mese, così sembra dagli ultimi rumors. La nuova produzione internazionale che vede insieme la collaborazione di Sky Italia, Canal+, Amazon, Sky Germany, Sky UK e ...

Mediaset - P.S. Berlusconi : «Lavoriamo a intesa con Sky e Perform su Serie A» : "Sapremo qualcosa entro la prossima settimana". Così l'ad di Mediaset aggiorna sullo stato dei "colloqui" con Perform e con Sky. L'articolo Mediaset, P.S. Berlusconi: «Lavoriamo a intesa con Sky e Perform su Serie A» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diletta Leotta conduce Il Contadino cerca moglie 4/ Dalla Serie B su Sky Sport allo show di Fox Life : Diletta Leotta sarà la conduttrice de Il Contadino cerca moglie 4. TvBlog lancia l'indiscrezione e svela che il volto di SkySport è pronto ad esordire su Fox Life(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 22:50:00 GMT)

Sky sul digitale terrestre - con il pacchetto Calcio da oggi Sky Sport Serie A : Giornata di grandi novità in casa Sky. Non solo la nuova offerta di canali Sky Sport disponibile sul satellite e via fibra ma anche sulla piattaforma digitale terrestre, il modo più semplice e accessibile per vedere Sky direttamente sul televisore di casa, con contenuti che spaziano dalle ser...

Sky Sport : dal 2 luglio 2018 - i nuovi canali Football - Arena - Golf - NBA e Serie A : Oggi, lunedì 2 luglio 2018, ha avuto inizio il nuovo corso di Sky Sport con un bouquet di nuovi canali e riconferme.Sul canale 200, oggi, si è acceso il nuovo Sky Sport 24, il canale all-news Sportivo di Sky che festeggia i dieci anni con un cambiamento anche per quanto concerne la veste grafica.prosegui la letturaSky Sport: dal 2 luglio 2018, i nuovi canali Football, Arena, Golf, NBA e Serie A pubblicato su TVBlog.it 02 luglio 2018 ...

The Generi - su Sky Atlantic la nuova serie di Maccio Capatonda (che finisce anche ad X Factor - Video) : Al debutto su NOW TV avvenuto il mese scorso, non poteva seguire quello televisivo per la nuova serie tv di Maccio Capatonda. The Generi, infatti, va in onda da oggi, 2 luglio 2018, su Sky Atlantic, alle 22:50. Otto episodi in cui Capatonda (al secolo Marcello Macchia) non rende semplicemente omaggio ai Generi che hanno fatto grande il grande e piccolo schermo, ma si ritrova addirittura a viverli.Maccio interpreta Gianfelice Spagnagatti, 40enne ...

Prezzo e partite Serie A di Sky sul digitale terrestre : arrivano i dettagli ufficiali : Definiti i dettagli di trasmissione della Serie A per conto di Sky sul digitale terrestre: il pacchetto calcio avrà un Prezzo di 15 euro mensili, cui poi si potrà aggiungere quello dei pacchetti Sky TV e Sky Sport, in offerta promozionale (avete tempo fino al 30 giugno) al costo di 19.90 euro al mese per 1 anno. Purtroppo c'è da dire subito che le partite verranno trasmesse in standard definition, e saranno in numero di 7 (10 quelle totali per ...

La Serie A su Sky : ecco come vedere le gare dalla nuova stagione : A partire dalla prossima stagione Sky trasmetterà 7 partite su 10 per ogni turno di campionato L'articolo La Serie A su Sky: ecco come vedere le gare dalla nuova stagione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Now TV di Sky - torna la Serie A : il grande calcio a portata di Stick : Il grande calcio su Now Tv, 266 partite in diretta ed il tutto a portata di Stick. Lo sport è sempre stato uno dei punti di forza proposti agli utenti Sky e l'offerta relativa al campionato di Serie A 2018/2019 che aprirà i battenti il prossimo 19 agosto è certamente allettante. Per ogni giornata, relativamente al triennio 2018/2021, saranno disponibili su Now TV di Sky (oltre che via satellite, sul digitale terrestre ed in mobilità su Sky Go) 7 ...

Sky - partite aperte con Perform e per i diritti tv della Serie B : L'emittente satellitare è ancora in gioco su più fronti: dai diritti acquisiti da Perform, alla Serie B, passando per i rinnovi dei contratti con Fox Sports e Discovery. L'articolo Sky, partite aperte con Perform e per i diritti tv della Serie B è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Arriva Patrick Melrose su Sky Atlantic - la serie con Benedict Cumberbatch da luglio in Italia : Sbarca finalmente in Italia la nuova serie con Benedict Cumberbatch: Arriva Patrick Melrose su Sky Atlantic. Dopo la buona accoglienza negli Stati Uniti, la miniserie ispirata ai romanzi semi-autobiografici di Edward St Aubyn, creata dallo scrittore, sceneggiatore e autore televisivo inglese David Nicholls, fa il suo debutto anche nel nostro Paese. Lo Sherlock del piccolo schermo veste i panni dell'omonimo protagonista, un tossicodipendente ...

Contatti Sky con Perform per offrire tutta la Serie A 2018-21 ai suoi abbonati : tutta la Serie A 2018-21 con Sky? Una possibilità percorribile, a patto che la pay per view di Murdoch trovi il giusto accordo con Perform (Dazn), l'altra società aggiudicataria di uno dei tre pacchetti disponibili. Sky, dall'alto dei suoi due pacchetti (non poteva accaparrarsene di più), potrà trasmettere in esclusiva 7 partite oer ciascuna giornata di campionato, per un totale di 266 incontri nell'arco di un'intera stagione (con 16 dei 20 ...