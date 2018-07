Strootman | CR7 alla Juve? Un giocatore non ti fa vincere il campionato

ilgiornale

(Di giovedì 12 luglio 2018) Kevin, dopo tante settimane passate sul mercato,fine è rimastoRoma e si candida per essere protagonista in questa nuova impegnativa stagione. Il centrocampista olandese era entrato nel mirino dell'Inter di Spalletti che ha poi deciso di virare su Radja Nainggolan per rinforzare la linea mediana.non teme lantus nemmeno dopo l'arrivo Cristiano Ronaldo e ai microfoni di Roma Tv ha commentato: "Che Ronaldo sia venutoè importante per ile per il calcio italiano. Vediamo partita dopo partita, non dobbiamo parlare tanto, ma iniziare e prepararci bene per essere pronti. Conta lo spirito della squadra, come giochiamo insieme, unpuò fare la differenza ma non per tutto il".ha poi continuato credendo nelle potenzialità della Roma: "Una squadra è favorita, poi i giornalisti dicono che c"è chi migliora e chi ...