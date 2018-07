eurogamer

: Steam: la sezione dei videogiochi in uscita ha un nuovo look. #Steam - Eurogamer_it : Steam: la sezione dei videogiochi in uscita ha un nuovo look. #Steam

(Di giovedì 12 luglio 2018) Se vi fosse mai capitato di raggiungere la"In arrivo" diper controllare le novità del suo catalogo, saprete come questa fosse una semplice lista in ordine cronologico di tutte le release sulla piattaforma. Questo sistema non offriva molti vantaggi all'utente, dato che nella lista erano inclusi DLC eassolutamente non compatibili con la libreria dei giocatori.Valve ha deciso di rinnovare ildi questa, che ora includerà non solo iinpiù importanti, ma anche quelli compatibili con la nostra libreria e quelli che abbiamo inserito nella nostra personale lista dei desideri. Come riporta VG24/7 sarà sempre possibile per l'utente raggiungere la classica lista cronologia delle release, ma con i prossimi update si eviterà di essere inondati da informazioni inutili quando stiamo cercando qualche fresca novità da aggiungere alla nostra ...