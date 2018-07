Steam | la pagina dei giochi in arrivo da oggi sarà più personale

eurogamer

: Novità per #Steam - Eurogamer_it : Novità per #Steam - OfferteVGames : Nuovo preorder per #PC disponibile su #InstantGaming: Post Scriptum (uncut) a 23.79€ (-15%)! Link diretto all'off… - Sandro_Lideo : @iNOTnik Io Boo lo vorrò, anzi DOVRÒ vedere nella pagina principale di steam. Prima o poi ???? -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Valve ha recentemente rilasciato un paio di aggiornamenti volti a potenziare ladeiin. In questaValve mostra i titoli più importanti che sono in dirittura d', ma vista la grande quantità degli stessi lanon è mai stata supportata adeguatamente. Come riporta VG247 d'ora in poi su questaverranno mostrati non solo i titoli in, ma anche quelli presenti più frequentemente nelle liste dei desideri degli utenti e di quelli che sono stati preordinati più di frequente.Anche i progetti degli sviluppatori più famosi entreranno in questa lista, inoltre in caso un utente segua un determinato sviluppatore, ne verranno mostrati i titoli, famosi o meno famosi. La cosa più importante però, è che non verranno più mostrati titoli che verranno segnalati come non interessanti, senza contare che non vedrete più contenuti extra di cui non avete ancora ...