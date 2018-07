Starpool e Terme di Sirmione – Al Golf Bogliaco le eccellenze del Made in Italy del

sportfair

(Di giovedì 12 luglio 2018) Partnership tradi. Alleindel benessere si uniscono per la miglior prestazione delistadi, aziende prestigiose nel comparto del benessere e già partner nella realizzazione delle spa di Aquaria Thermal Spa, “Best Thermal Resort” in Europa agli “European Health & Spa Award 2018” e degli hotel dell’azienda tra cui il Grand Hotelappena insignito del terzo posto come “Best Medical Spa” in Europa e Best inallo stesso Award, si uniscono in un nuovo progetto rivolto allo sportivo. All’interno del, terzopiù antico d’Italia di proprietà dididislocato sul Lago di Garda, ilista avrà a disposizione per il suo allenamento un lettino Zerobody. Da sempre si attribuiscono aldue caratteristiche, quella di essere uno degli sport in assoluto ...