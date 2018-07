Spuntano nuove informazioni su Pokémon | Let' s Go | Pikachu! e Pokémon | Let' s Go | Eevee!

Fortnite : Spuntano le possibili nuove skin in arrivo con la Stagione 5 : Ci siamo! Oggi, 12 luglio, finalmente prenderà il via la Stagione 5 del popolare Fortnite e, a quanto pare, in rete sarebbero già compare le prime nuove skin ufficiali.Nello specifico, come riporta Fortnite Intel, nella dashboard di Xbox One è comparso un banner pubblicitario che avrebbe svelato 3 skin. Per quanto riguarda la prima, si tratterebbe di una conferma, in quanto viene evidenziato un eroe con una maschera simile a quella di Kitsune ...

Tour de France – Caduta Froome - Spuntano nuove clamorose immagini : e se Chris fosse stato spinto di proposito? [VIDEO SHOCK] : Chris Froome a terra nella prima tappa del Tour de France: e se la Caduta del britannico del Team Sky sia stata… voluta? L’esordio di Chris Froome al Tour de France non è stato dei migliori. Il britannico, campione in carica e fresco vincitore del Giro d’Italia 2018, è stato protagonista di una rovinosa Caduta a circa 6 km del traguardo della prima tappa della Grande Boucle. Nulla di grave per il keniano bianco, preso di ...

Sampdoria - eccoti Jankto! Intanto Spuntano nuove idee per l’attacco : Sampdoria attiva sul mercato, la società del patron Massimo Ferrero vuole fare un ulteriore passo avanti verso l’Europa Sampdoria, Jankto è in città per svolgere le visite mediche di rito e firmare il suo nuovo contratto che o legherà al club del presidente Ferrero. Osti e Sabatini però, non intendono certamente fermarsi, anzi, stanno lavorando al rafforzamento dell’attacco, reparto che potrebbe essere puntellato. La Sampdoria ...

M5S : eletti in tilt per nuove regole - Spuntano altri 1000 euro da restituire/Adnkronos : Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Si apre un nuovo fronte di scontro nel M5S. Ad accendere gli animi le nuove regole sulle restituzioni, pubblicate stamattina sul blog delle stelle. I parlamentari erano convinti, per via delle voci interne circolate nelle ultime settimane, di dover restituire circa 2.300 euro al mese, ovvero metà indennità parlamentare più l’obolo di 300 euro destinato all’associazione Rousseau. Ma stamani dal blog è ...

M5S : eletti in tilt per nuove regole - Spuntano altri 1000 euro da restituire/Adnkronos : Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Si apre un nuovo fronte di scontro nel M5S. Ad accendere gli animi le nuove regole sulle restituzioni, pubblicate stamattina sul blog delle stelle. I parlamentari erano convinti, per via delle voci interne circolate nelle ultime settimane, di dover restituire circa 2.300 euro al mese, ovvero metà indennità parlamentare più l’obolo di 300 euro destinato all’associazione Rousseau. Ma stamani dal ...

Stadio Roma - Spuntano nuove carte : la Procura potrebbe convocare i politici coinvolti : nuove carte, nuove intercettazioni, inedite e risultanze investigative che potrebbero comportare nuovi scossoni anche nel mondo della politica. Quella che inizia domani si annuncia come una settimana ...

Days Gone : Spuntano nuove informazioni sui personaggi e le minacciose creature che affronteremo : Nella giornata di ieri è arrivata una notizia molto attesa dai giocatori PS4, ovvero la data di uscita ufficiale di Days Gone. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che ha svelato anche delle nuove informazioni, riportate in un post su PS Blog dal creative director, John Garvin.Stando a quanto emerso, dunque, i giocatori dovranno fronteggiare due nuove minacciose creature che sono state introdotte proprio dal trailer, ovvero i ...