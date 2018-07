Sperlonga | tredicenne morta | è stata risucchiata dal bocchettone della piscina

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 luglio 2018) Unadopo esseredaldi unadel Grand Hotel Virgilio di, in provincia di Latina, dove si trovava con la famiglia. Dopo essersi tuffata, la ragazza èaspirata dall’impianto subacqueo e trattenuta sul fondo. I presenti hanno immediatamente provato a soccorrerla: un turista americano è riuscito a staccarla dall’impianto, un medico che si trovava nello stesso hotel è riuscito a rianimarla. Il cuoreha così ripreso a battere, ma lei non ha più ripreso conoscenza. Dopo l’arrivo dei soccorsi, la ragazza ètrasportata con l’eliambulanza d’urgenza al policlinico Gemelli di Roma, ma i medici non hanno potuto fare nulla: èalle ore 4notte tra mercoledì e giovedì. I carabinieri die Terracina stanno indagando sull’accaduto: la...