SPERLONGA | 13ENNE MORTA ANNEGATA | RISUCCHIATA DA BOCCHETTONE PISCINA Ultime notizie

Morta la 13enne 'risucchiata' nella piscina di un hotel a SPERLONGA : Roma, 12 lug., askanews, - E' Morta la ragazzina di 13 anni vittima di un annegamento ieri nella piscina di un hotel a Sperlonga , sul litorale di Latina. La piccola, originaria di Frosinone, era in ...

