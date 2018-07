Spazio | neutrino ' messaggero'  dell' Universo rivela origine raggi cosmici

agi

: Ecco l'annuncio tanto atteso: per la prima volta osservata la sorgente di un neutrino cosmico. Era un blazar a 4,5… - andreabettini : Ecco l'annuncio tanto atteso: per la prima volta osservata la sorgente di un neutrino cosmico. Era un blazar a 4,5… - Maxi062 : RT @andreabettini: Ecco l'annuncio tanto atteso: per la prima volta osservata la sorgente di un neutrino cosmico. Era un blazar a 4,5 milia… - VirginiaPanzeri : RT @andreabettini: Ecco l'annuncio tanto atteso: per la prima volta osservata la sorgente di un neutrino cosmico. Era un blazar a 4,5 milia… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Si apre una nuova era della ricerca spaziale. Per la prima volta in assoluto, infatti, è stata individuata l'di uncosmico proveniente al di fuori della Via Lattea. Più precisamente questo rarissimoproviene da un buco nero supermassiccio, blazar, situato nella costellazione di Orione. A riuscirci è stato un team internazionale di astrofisici che hanno combinato i dati deltore IceCubeDetector con misure di altri strumenti, ad esempio i telescopi Fermi-LAT e MAGIC. I risultati, pubblicati sulla rivista Science, servono a risolvere un mistero molto vecchio: l'dei. I neutrini sono particelle elementari che difficilmente interagiscono con il mondo circostante. Sebbene siano difficili da rilevare, i neutrini sono importanti messaggeriperche' portano informazioni uniche ...