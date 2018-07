Siria | Assad prende il controllo di Daraa | fu la culla della rivolta popolare del 2011

Com’è fatta la nuova Siria di Assad : Nei territori riconquistati dal regime gli uffici e servizi sono tornati a funzionare, ma gli effetti devastanti della guerra si vedono ovunque, racconta un articolo dell'Economist tradotto da Internazionale The post Com’è fatta la nuova Siria di Assad appeared first on Il Post.

Uscito vincitore dalla guerra - Bashar al Assad sta cambiando la Siria : I sunniti sono stati spinti dalla guerra a lasciare il paese. La nuova Siria è più piccola, settaria e in macerie. Leggi

CAOS Siria/ Il ruolo di Assad nel vertice di Helsinki fra Trump e Putin : L'incontro di questa settimana tra Netanyahu e Putin a Mosca sarà decisivo per l'esito del summit di Helsinki Putin-Trump, che vorrebbe lasciare la SIRIA entro 6 mesi. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:02:00 GMT)CAOS SIRIA/ Stati Uniti e jihadisti contro SIRIAni e russi, guerra dietro l'angolo, di P. RicciCAOS SIRIA/ Usa e Turchia mettono nuovi jihadisti nelle zone "liberate" dall'Isis, di P. Ricci

Assad ritiene importante la presenza delle truppe russe in Siria - : "La Siria e la Russia sono interessati alla lotta contro il terrorismo, e a sconfiggerlo in Siria, in Russia, in qualsiasi altra parte del mondo", ha affermato Assad.

Siria - Assad rifiuta di discutere con i media della fornitura degli S-300 russi - : Il presidente Siriano Bashar Assad ha affermato che la fornitura da parte della russia dei sistemi missilistici antiaerei S-300 in Siria è una questione esclusivamente militare che non sarà trattata ...

Secondo l'agenzia di stampa nordcoreana KCNA – Korean Central News Agency, l'agenzia di stampa controllata dal regime – il presidente siriano Bashar Assad ha annunciato che andrà in Corea del Nord per incontrare il dittatore Kim Jong-un. Secondo KCNA, Assad avrebbe espresso

Usa avvertono Assad: dura reazione se attacca nel sudest Siria

Siria, Assad si riprende tutta l'area di Damasco dopo 7 anni

Rassegna 22.5. Siria : l'esercito di Assad libera la capitale del Paese dai terroristi dell'ISIS : Salvini: 'Nessun rischio per l'economia". Repubblica Ecologia. Greenpeace: Roma perduta nel traffico, dagli autobus agli incidenti. La classifica della mobilità: la capitale italiana ultima tra ...

Guerra Iran-Israele “regime Siria butti fuori iraniani”/ Generale Solemaini aiuta Assad e spaventa Tel Aviv : Siria, razzi iraniani sul Golan: nuovi raid di Israele, clima rovente in Medio Oriente. Ministro israeliano: "Colpite quasi tutte le infrastrutture iraniane a Damasco"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:50:00 GMT)

Iran - chi è Qasem Soleimani : il signore sciita della guerra che ha salvato Assad e ora dalla Siria spaventa Israele : L’uomo che comanda l’Al Quds Force Iraniana, la più seria minaccia che dalla Siria si affaccia sui confini di Israele e che il presidente Usa Donald Trump definisce un “terrorista”, è ben conosciuto dagli americani, con cui ha collaborato nel 2010 in Iraq e prima ancora in Afghanistan. Qasem Soleimani è un eclettico generale che da venti anni è responsabile di tutte le attività militari dell’Iran, segrete e pubbliche, al di fuori dei ...