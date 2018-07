Sindacato | Cgil | da tempo chiediamo certificazione rappresentazione

sportfair

(Di giovedì 12 luglio 2018) Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Siamo d’accordo con Di Maio, la rappresentanza dei sindacati va certificata e noi loda”. è quanto afferma in una nota il segretario confederale dellaFranco Martini a seguito delle dichiarazioni di oggi del ministro del Lavoro Luigi Di Maio sulla verifica della rappresentanza sindacale.“Vorremmo ricordare al vice premier – prosegue Martini – che tutte le intese raggiunte in questi ultimi due anni tra le parti sociali sul modello contrattuale sostengono la necessità che tale intervento riguardi sia le organizzazioni sindacali dei lavoratori che le associazioni di rappresentanza delle imprese. E pensiamo che sarà necessaria una legge di sostegno che vada in questa direzione e recepisca le intese tra le parti sociali”. Pertanto, conclude, “siamo disponibili e pronti ad aprire un ...