Siamo stati alla Shell Eco-marathon | la gara per auto che consumano poco

Assemblea Pd - Renzi elenca le sue 10 ragioni della sconfitta : “Sud - vitalizi e Ius soli”. E poi : “Siamo stati poco sui social” : “Evitiamo le dietrologie: mi prendo le responsabilità di tutto quello che sto per dire. Siccome ci attende una traversata nel deserto, mi prendo la responsabilità di elencare dieci ragioni per cui abbiamo perso“. Lo dice Matteo Renzi, nel suo intervento in Assemblea Pd. “Uno. Sembravamo establishment, anzi lo eravamo. Due. C’è un’ondata internazionale: la volete vedere o fate finta di nulla?”, elenca. ...

Andre Agassi apre al ritorno nello staff di Djokovic : “Siamo stati in disaccordo - ma niente rancori. Se Nole chiama…” : Andre Agassi è pronto a tornare nello staff di Novak Djokovic? Nelle scorse settimane i due si sono detti addio a causa di opinioni divergenti, ma in caso di bisogno il coach americano tornerebbe volentieri Nelle scorse settimane Andre Agassi e Novak Djokovic si sono detti addio. Il rapporto di collaborazione fra i due si è interrotto a causa di continui punti di vista differenti, particolarmente su come affrontare il persistente problema ...

Una delle forze di PlayStation? "Siamo gli unici che possono creare AAA in America - Europa e Giappone" : Che l'attuale generazione di console sia stata "vinta" da Sony pare ormai quasi scontato e in molti lodano il lavoro svolto dalla compagnia nipponica nella creazione di una struttura così solida come quella dei Sony Worldwide Studios. Se l'universo PlayStation e in particolare PS4 può contare su un numero di esclusive così importante è sicuramente merito degli investimenti che l'azienda ha portato avanti nel corso degli anni con una strategia ...

Deschamps - bastone e carota per la sua Francia : “Siamo stati grandi ma…” : Didier Deschamps, ct della Francia, si è detto soddisfatto di quanto visto oggi contro l’Argentina anche se alcuni aspetti vanno di certo sistemati “E’ stata una grande partita. Abbiamo fatto degli evidenti errori andando sotto 2-1, ma siamo stati poi bravi a fare la cosa giusta. Sono molto contento per i giocatori”. Sono le parole in conferenza stampa dopo il successo per 4-3 contro l’Argentina negli ottavi ...

Dalla caduta alla prima fila - Valentino Rossi euforico ad Assen : “Zarco è stato un grande - ma anche noi Siamo stati bravi” : Valentino Rossi su di giri dopo la prima fila conquistata oggi ad Assen: le parole del Dottore dopo le qualifiche del Gp d’Olanda Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti ...

Migranti - Giuseppe Conte dopo il Consiglio europeo : “Siamo stati un po’ prepotenti. Emmanuel Macron era stanco - lo smentisco” : Al termine del Consiglio europeo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ammette di essere stato "un po' prepotente" durante il vertice con gli altri capi di Stato. Sulla questione dei centri d'accoglienza è scontro con Macron. Per il presidente francese riguardano solo i paesi d'approdo, ma Conte: "Macron era stanco, lo smentisco".Continua a leggere

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Brian Sacchetti “Bella reazione - mancata lucidità nel finale”. Awudu Abass “Non Siamo stati continui per 40 minuti” : Prima sconfitta per l’Italia nelle Qualificazioni al Mondiale 2019. La Croazia si impone a Trieste per 78-72. Al termine del match ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Brian Sacchetti. Il giocatore della Germani Brescia ha parlato di cosa è mancato agli azzurri in un finale di partita che per poco non ha premiato la nostra nazionale: “Sicuramente abbiamo pagato lo sforzo per rientrare in partita dopo il loro break nel terzo ...

Germania fuori dal Mondiale - tutti gli ex al veleno. Neuer : "Siamo stati patetici" : La stampa tedesca ha attaccato la nazionale di Loew che quattro anni fa sollevava al cielo la coppa del mondo in Brasile . Lothar Matthäus, ex pilastro della Germania , ai microfoni della Bild ha ...

VIDEO/ Corea del Sud-Germania - 2-0 - : highlights e gol. Neuer : Siamo stati patetici - Mondiali 2018 - girone F - : VIDEO Corea del Sud Germania , risultato finale 2-0, : highlights e gol della partita dei Mondiali 2018. Clamorosa eliminazione per i campioni.

Lifeline - ong chiederà accoglienza alla Francia : “Siamo stati rifiutati da Germania - Olanda e Italia” : L’odissea della nave Lifeline continua. “Siamo stati rifiutati da Germania, Olanda, Italia … oggi chiederemo alla Francia di accoglierci” dice Axel Steier, portavoce della ong, alla radio francese RTL. L’imbarcazione ospita a bordo 350 migranti ed è in attesa della possibilità di attraccare. Non in Italia, né a Malta dopo le feroci polemiche tra i due governi e dopo il disconoscimento da parte de L’Aja che ha ...

F1 - GP Francia - Raikkonen : 'Siamo stati veloci per tutta la gara' : Analizzando la gara, il campione del mondo 2007 ha detto: " Al via ho perso due posizioni: ero all'esterno e, quando è successo l'incidente alla prima curva, la situazione si è fatta molto confusa. ...

“Siamo stati vicini alla morte e ora giriamo l’Italia in Apecar per cercare la bellezza” : La malattia non è mai stata così divertente. “Quando mi hanno detto che avrei dovuto guidare da Milano a Roma, e per giunta in Apecar, lo ammetto: è stato uno choc”. Ada ha fatto 15 minuti di pratica in un parcheggio di Assago, poi “senza aver preso ben confidenza col cambio”, è partita mani sul volante insieme ai suoi compagni di viaggio. Nove giorni dopo sono arrivati a Roma Isa, Martina, Eleonora e Denise. Si fanno ...

MATTEO GENTILI E ALESSIA PRETE / "Ci siamo già fidanzati in casa - Siamo stati obbligati" (GF 15) : MATTEO GENTILI ha parlato della sua storia d'amore con ALESSIA PRETE, rivelando di averla incontrata proprio quando, a causa della rottura con Paola Di Benedetto, non credeva più...(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 05:30:00 GMT)

Giuliana De Sio ricorda Elio Petri : "Siamo stati insieme quattro anni. Non piaceva né a destra - né a sinistra - soffriva molto" : Giuliana De Sio ricorda Elio Petri, regista col quale ebbe una lunga relazione. "Siamo stati assieme dal 1978 al 1982, anno in cui morì giovanissimo" ha dichiarato l'attrice, ospite a Cartabianca.La De Sio ha quindi citato il film Le mani sporche, girato proprio da Petri durante il periodo del rapimento di Aldo Moro: "Fu un brutto episodio. La stampa diceva che strizzava l'occhio alle Brigate Rosse, addirittura che era un mandante morale. ...