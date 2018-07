Si ritrova con l’utero squarciato | “Aperta in due come una banana” Incidente al mare

“Aperta in due come una banana” - incidente sulla moto d’acqua : si ritrova con l’utero squarciato : Ashleigh Donnelly, 31 anni, era col marito e il figlio 14enne in vacanza a Marmaris, in Turchia, quando è caduta e il potente getto d'acqua l'ha travolta e "strappato via le parti interne". Già sottoposta a due interventi, non sa ancora se potrà tornare ad avere figli.Continua a leggere

ritrovata in Grecia tavoletta del terzo secolo con 13 versi dell'Odissea : Arriva dalla Grecia l'ultima straordinaria scoperta archeologica in ordine di tempo: una tavoletta di argilla su cui sono iscritti 13 versi dell'Odissea, il poema epico di Omero. E' lo stesso ministero della Cultura di Atene a dire che, sebbene servano ulteriori approfondimenti, potrebbe essere "il più antico estratto dell'Odissea".Il ministero ha spiegato che una stima iniziale fissa l'età del reperto al periodo romano, prima del ...

Il cadavere ritrovato al Segrino è di una donna con la fede al dito : Il cadavere ritrovato al Lago del Segrino ieri è di una donna. Decisiva l'autopsia Al momento non è ancora nota l'identità della donna ritrovata senza vita nel canneto ieri, martedì 10 luglio, al Lago ...

Si fanno dare un passaggio e rubano l'auto con dentro il cane : ritrovata poco dopo in fiamme : Prima si sono fatti dare un passaggio con un pretesto, poi hanno rubato la macchina, portandosi via anche il cane che c'era dentro. La vettura è stata ritrovata poi abbandonata e data alla fiamme, ma del cane nessuna...

Paola Di Benedetto ritrova il sorriso con Fede - il cantante del duo Benji & Fede : Paola Di Benedetto e Fede , cantante del duo Benji & Fede sono usciti allo scoperto: I due sono ufficialmente la coppia dell'estate. I fidanzatini, infatti, sono stati pizzicati in atteggiamenti ...

“Abbiamo ritrovato il corpo”. Come è morta Ornella e la scoperta dei ricercatori. Tutti col fiato sospeso - poi le drammatiche conferme : Adesso è ufficiale: il corpo di Ornella Bellagarda, una sommozzatrice di Alpignano – in provincia di Torino – di 50 anni, è stato ritrovato nel primo pomeriggio, durante le operazioni di ricerca congiunte tra Guardia Costiera e Vigili del Fuoco. La donna era stata dichiarata dispersa dopo essersi immersa per visitare il relitto della Haven, la petroliera affondata l’11 aprile 1991 al largo della costa di Arenzano con cinque vittime ...

Ritiro Roma/ Di Francesco ritrova i suoi a Trigoria : 31 i convocati. Definito il programma e le amichevoli : Ritiro Roma: oggi inizia a Trigoria la preparazione dei giallorossi agli ordini di Di Francesco. 31 i convocati nella capitale: Definito il programma delle amichevoli estive. (Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:17:00 GMT)

Ritiro Juventus/ In attesa di Ronaldo - Allegri ritrova i suoi alla Continassa : ecco il programma di amichevoli : Ritiro Juventus: parte oggi 9 luglio la preparazione estiva dei bianconeri di Allegri alla Continassa. Già deciso il programma delle amichevoli: in calendario la ICC. (Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 05:17:00 GMT)

Spreafico ritrova la Nazionale Con Zara come assistente : Continua il cammino di Laura Spreafico nella Nazionale di basket. La 27enne giocatrice di Asso ed ex comense è stata infatti convocata al raduno che si terrà dall'11 al 28 agosto a Treviso e La Spezia ...

Svolta nel giallo di Alessandria - arrestato il figlio della donna ritrovata morta di freddo e con i polsi legati : Svolta nelle indagini per la morte della 71enne Igina Fabbri, avvenuta lo scorso febbraio in provincia di Alessandria. Gli inquirenti hanno arrestato il figlio 46enne, indagato per omicidio e sequestro di persona, lo stesso uomo che aveva allertato i soccorsi nel pomeriggio del 7 febbraio, non appena ritrovato il cadavere della donna.Continua a leggere

ritrovata Patricia - scomparsa da un anno : «Ostaggio di un guru». Dimagrita e irriconoscibile : E lei risponde così Manrique e Patricia si erano conosciuti su Facebook : lui la conquistò con le sue idee, il suo fascino, quello del 'messia' che doveva salvare i suoi seguaci dalla fine del mondo. ...

Anna Tatangelo - le parole sull'amore ritrovato con Gigi D'Alessio : Anna Tatangelo parla di sé ma anche del suo rapporto con Gigi D'Alessio. In occasione del Festival Collisioni, svoltosi a Barolo, la cantante parla del suo nuovo album in uscita nel 2018, Che la fortuna sia con me, ma lancia anche segnali su quelli che sono stati gli ultimi mesi da lei trascorsi. Ho trovato un’Anna che ha preso il suo tempo, c’è un tempo per ogni cosa. Diciamo che c’è un tempo per dire che le cose possono essere ...

Indossa scarpe con le luci - bimbo di 9 anni si ritrova coi piedi ustionati : La batteria ha rilasciato acido corrosivo provocandogli ustioni alla pianta dei piedi. Il bambino ha sentito bruciore ai piedi durante una giornata di giochi acquatici nella sua scuola.Continua a leggere

Thailandia - ritrovati vivi e in buone condizioni i 12 ragazzini dispersi in una grotta : In molti credevano che non fosse possibile che a questa storia si potesse scrive la parola fine aggiungendo un sorriso. E invece sì: sono stati trovati vivi e in buone condizioni i 12 ragazzi dispersi con il loro allenatore in una grotta thailandese dal 23 giugno. Lo ha appena annunciato Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia di Chiang Rai, che dirige le operazioni di soccorso La speranza era aumentata nelle ultime ore. Tanto che ...