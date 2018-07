Shock in auto | mentre guida spunta un serpente dalle bocchette dell’aria condizionata

Sochi - terribile incidente : auto contro pedoni/ Video Shock - il bilancio si assesta : 1 morto e 5 feriti : Sochi, terribile incidente: auto contro pedoni: Video shock, un morto e cinque feriti in Russia nel paese che sta ospitando il campionato mondiale di calcio 2018(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 22:39:00 GMT)

SOCHI - TERRIBILE INCIDENTE : AUTO CONTRO PEDONI/ Video Shock - incerto il numero dei feriti : SOCHI, TERRIBILE INCIDENTE: AUTO CONTRO PEDONI: Video shock, un morto e cinque feriti in Russia nel paese che sta ospitando il campionato mondiale di calcio 2018(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 19:47:00 GMT)

"Tagliamo la gola a Saviano e Boldrini" - denunciato l'odontotecnico autore del tweet Shock : ... e nello "sfogo shock" trascina dentro anche l'ex presidente della Camera rea di aver preso le difese dell'autore di Gomorra: Il post in qualche modo riesce a render coeso il mondo dei social che si ...

Mondiali - Argentina Shock : con la Nigeria i calciatori si autogestiranno e decideranno la formazione - “Sampaoli? Se vuole può guardare la partita dalla panchina - altrimenti nessun problema” : “Jorge Sampaoli sta subendo un logorio che ricorda un tentativo di “colpo di stato”. Cosi’ l’argentino ‘Clarin’ definisce il clima “denso” (pesante) che si respira in questi giorni nel ritiro dell’Abicelsete a Bronnitsy, dove sono e’ in corso un duro confronto tra il ct e la squadra, ai minimi termini dopo le prime due brutte partite del Mondiale russo. Secondo l’autorevole ...

Dieselgate - Shock nel mondo dell’auto : arrestato il CEO di Audi : Rupert Stadler è stato arrestato dalle Autorità tedesche a causa dell’inchiesta relativa allo scandalo emissioni truccate Duro colpo per il Gruppo Volkswagen e per tutto il settore automotive: il CEI di Audi, Rupert Stadler, è stato arrestato dalle Autorità tedesche a causa dell’inchiesta relativa allo scandalo emissioni truccate, conosciuto con il nome di Dieselgate. I magistrati tedeschi hanno giustificato l’arresto preventivo del manager ...

Bruciato vivo in un'auto da due ragazzini di 13 e 17 anni - la confessione Shock : "L'abbiamo fatto per noia" : L'omicidio di Ahmed "il Baffo" Fdil, clochard 64ennne di origini marocchine ucciso nella sua auto lo scorso 13 dicembre è stato del tutto immotivato. I suoi carnefici, due ragazzini di 13 e 17 anni, ...

Ancona - due donne intrappolate in auto in un sottopasso allagato/ Video Shock : l’incredibile salvataggio : Ancona, due anziane donne intrappolate in auto in un sottopasso allagato: il salvataggio incredibile da parte dei poliziotti raccontato in un Video shock.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:44:00 GMT)

Scoperta Shock nel Biellese : agricoltore trova i cadaveri di un uomo e una donna in auto : Per gli inquirenti non ci sono dubbi che si sia trattato di un doppio suicidio. Le vittime sono un uomo di 41 anni e una donna di 34 anni non legati sentimentalmente ma in cura per problemi psicologici nello stesso centro medico. A ritrovare i cadaveri un agricoltore che si stava recando al lavoro.Continua a leggere

Maltempo : auto semi sommerse dalle bomba d’acqua in Lombardia - 5 in salvo ma sotto Shock : Tre auto sono rimaste bloccate e semi-sommerse dall’acqua piovana, questa sera a Colico, centro della provincia di Lecco a confine con quella di Sondrio e Como. Cinque persone che si trovavano all’interno degli abitacoli delle vetture, sono state tratte in salvo. La strada e’ stata completamente allagata a causa dell’ondata di Maltempo scaricatasi su tutto il territorio con forte vento e temporali. Sono stati mobilitati i ...

Decisione Shock in Germania : via libera immediato per il divieto delle auto diesel in città : Il tribunale amministrativo della Germania ha dato il potere alle amministrazioni delle città tedesche di vietare la circolazione di più di 13 milioni di auto a gasolio nei centri urbani Svolta epocale per la Germania nei confronti della lotta contro l’inquinamento nelle città tedesche. tribunale amministrativo di Lipsia ha dato il potere – con effetto immediato – alle amministrazioni locali di vietare la circolazione della auto a ...

Si ribalta con la sua auto : il video Shock del post incidente è su Facebook- VIDEO : Non siamo in grado di dirvi- allo stato attuale delle cose- a quale fatto di cronaca recente si riferisca il VIDEO . La reazione dei followers della pagina di fronte al VIDEO shock Alla visione del ...