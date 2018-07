Sesso | lo studio scientifico | quando farlo per avere figli sani

Province : asSessore Veneto - studio Cgia su trasferimenti certifica tradimenti governi : Venezia, 16 mag. (AdnKronos) – ‘Sono emerse in questi giorni le risultanze di uno studio della Cgia di Mestre che certificano in maniera inequivocabile quanto sostengo fin da tempi non sospetti, ovvero il tradimento perpetrato nei confronti delle Province da parte dei governi romani degli ultimi anni”. A dirlo è l’assessore regionale con delega alla Specificità di Belluno, Gianpaolo Bottacin che sottolinea altresì come ...