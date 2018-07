SERPENTE SPUNTA DA CRUSCOTTO | CHOC IN AUTO PER 56ENNE Ultime notizie | controllo in

Spunta SERPENTE da cruscotto dell'auto : paura per una 56enne/ Ultime notizie : donna soccorsa dalla Stradale : Spunta serpente da cruscotto dell'auto : donna di 56 anni allerta la polizia Stradale . Si trattava di un rettile innocuo, la vittima avrebbe ripreso la marcia dopo i controlli.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 17:11:00 GMT)

Shock in auto - mentre guida spunta un SERPENTE dalle bocchette dell’aria condizionata : Brutto spavento per una automobilista 56ene in viaggio sulla Firenze-Pisa-Livorno. mentre era al volante ha visto un rettile sbucare dalle bocchette dell’aria condizionata tra il parabrezza e il cruscotto e si è subito fermata chiamando la polizia.Continua a leggere