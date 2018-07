“Senza precedenti” Federica Sciarelli al top | è successo durante ”Chi l’ha visto?”

caffeinamagazine

: Stiamo vivendo un'esplosione tecnologica senza precedenti. Non sappiamo cosa succederà, ma proprio ora sono in cors… - beppe_grillo : Stiamo vivendo un'esplosione tecnologica senza precedenti. Non sappiamo cosa succederà, ma proprio ora sono in cors… - pino_maio : RT @Libero_official: +++ DICIOTTI, SALVINI SCATENATO: NON ARRESTANO GLI AFRICANI? ALLORA RESTANO TUTTI IN MARE. GUERRA SENZA PRECEDENTI +++… - rusconi_lg : RT @Libero_official: +++ DICIOTTI, SALVINI SCATENATO: NON ARRESTANO GLI AFRICANI? ALLORA RESTANO TUTTI IN MARE. GUERRA SENZA PRECEDENTI +++… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Ultimo appuntamento mercoledì 11 luglio per la trentesima edizione di ”Chivisto?”. Da quattordici anni al timone del programma,ha superato il traguardo di oltre 600 puntate di conduzione e con la 42esima puntata, in onda in diretta alle 21.15 su Rai3 ha chiuso la stagione, lasciando il passo agli speciali estivi previsti per i successivi mercoledì fino a fine luglio. Nella puntata andata in onda mercoledì 11 luglio le ultime novità sul mistero di Elisa Gualandi, la 54enne di Pont Canavese, scomparsa il 6 giugno scorso. La giornalistae il suo team torneranno con le dirette a partire dal mese di settembre, mentre gli speciali estivi di ”Chivisto?” ci accompagneranno fino a mercoledì 25 luglio 2018. E proprio ieri sera, mentre andava in onda la semifinale dei Mondiali di calcio che ha visto protagoniste la ...