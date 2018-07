ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Sekret – Speciale Trattativa su Loft, Di Matteo: “Strage di via D’Amelio? Ipotesi è che sia stata diretta da ambienti… - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Sekret – Speciale Trattativa su Loft, Di Matteo: “Strage di via D’Amelio? Ipotesi è che sia stata diretta da ambienti… - Cascavel47 : Sekret – Speciale Trattativa su Loft, Di Matteo: “Strage di via D’Amelio? Ipotesi è che sia stata diretta da ambien… - GiorgioAntonel1 : RT @fattoquotidiano: Sekret – Speciale Trattativa su Loft, Di Matteo: “Strage di via D’Amelio? Ipotesi è che sia stata diretta da ambienti… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) “Stato-mafia”, l’inchiesta ideata e condotta da Marco Lillo incentrata sulle stragi del ’92 e del ’93 e all’accordo tra Cosa nostra e pezzi delle istituzioni, torna con la seconda puntata esclusiva su i.it. Nella prima puntata abbiamo raccontato l’incontro di Fiammetta Borsellino con Giuseppe Graviano nel carcere di massima sicurezza di Terni in cui il boss di Brancaccio, oltre a negare ogni coinvolgimento nella strage di Via D’Amelio, tira in ballo un nome importante, quello di Silvio Berlusconi e dichiara: “Lo dicono tutti che frequentavo Berlusconi”. Graviano non parla di Berlusconi solo con la figlia di Paolo Borsellino ma anche, in numerose occasioni, con il suo compagno di detenzione, il boss campano Umberto Adinolfi, nel carcere di Ascoli Piceno. I loro colloqui tra il 2016 e il 2017 sono stati ...