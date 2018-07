Se Ben Affleck dice davvero addio | chi sarà il nuovo Batman?

Ben Affleck e Lindsay Shookus - è già famiglia : Con la ex Jennifer Garner i rapporti sono più che ottimi, e non mancano le dichiarazioni di stima reciproche, ma ormai il cuore di Ben Affleck è tutto da un’altra parte. E con Lindsay Shookus , 38enne produttrice del Saturday Night Live, l’amore va a gonfie vele. Le ultime foto li ritraggono durante una passeggiata fuori Los Angeles, insieme ai lori due cani e ai genitori di lei, Christine e Robert. Con le due coppie anche Maddie, la ...

The Batman : Ben Affleck è fuori definitivamente dal progetto? : Tempi difficili per la DC Entertainemt e la realizzazione del progetto The Batman . Si ricorrono molte voci contrastanti in merito al film dedicato all'iconico personaggio dei fumetti, voci che ...