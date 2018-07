Scuola e Università | ancora in fondo alle priorità del Governo

Scuola e università - il programma di Bussetti : "Nascerà agenzia nazionale per la ricerca" : Il ministro ha presentato in Senato le linee guida. Ci sarà una organizzazione unica per i 22 enti di ricerca. E ha poi ribadito che la "Buona Scuola non sarà stravolta"

Università per tutti senza esami o meriti : così iniziò lo sfascio della nostra Scuola : In poche parole, il '68 è stato la distruzione dell'autorità di un'istituzione fondamentale dello Stato Italiano: la scuola. Prima di quella data, la formazione dei giovani aveva un percorso razionale e rigido, definito dalle leggi del 1923, emanate da Giovanni Gentile, e poi da Giuseppe Bottai nel '40. Per capire che la condizione comatosa in cui si trova questa istituzione (scuola/ Università) non è figlia di un destino cinico e baro, bisogna ...

“1968-2018. Cinquant’anni dopo. Il Sessantotto nella storia” : convegno all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore : Il Sessantotto nella storia, al di là della cronaca e del mito. E’ questo il nucleo centrale del convegno internazionale “1968-2018. Cinquant’anni dopo. Il Sessantotto nella storia” che si svolge all’Università di Pisa e alla Scuola Normale Superiore il 31 maggio e il 1 giugno. “L’intenzione che ci ha guidato è quella di portare un contributo alla storicizzazione del Sessantotto – spiegano Luca Baldissara e Alessandro Breccia dell’Ateneo Pisano ...

Studente catanzarese scelto per corso di orientamento Universitario della Scuola Normale Superiore : ... su temi di analisi matematica, archeologia e storia dell'arte classica, architettura, astrofisica, biofisica, chimica, diritto costituzionale, economia politica, filosofia politica e del ...