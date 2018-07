Sciopero alla Fca di Melfi indetto dalla Usb : il motivo è l'acquisto di Ronaldo : Una news ha oscurato tutte le altre notizie sportive e non solo degli ultimi giorni. Si tratta dell’acquisto del secolo come lo ha ribattezzato gran parte della stampa nostrana, quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il più forte giocatore di calcio del pianeta insieme all'asso del Barcellona Lionel Messi è un giocatore della Juventus. Una operazione colossale da 112 milioni solo per il cartellino. Una operazione che porterà CR7, da molti ...

Il 13 luglio Sciopero alla Lidl. E la Cgil protesta anche ai magazzini di Massa : Il 13 luglio la Cgil ha indetto una giornata di sciopero per i dipendenti di Lidl Italia. Si sono definitivamente interrotte infatti le trattative con l'azienda, riavviate a giugno dopo il rinnovo ...

Blitz Tiramani alla Ifi di Santhià - Sciopero revocato : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Blitz Tiramani alla Ifi di ...

Benzinai in Sciopero dalla sera del 25 : 17.23 sciopero per 24 ore dei Benzinai dalle 22 del 25 giugno indetto dalle organizzazioni di categoria. Al centro della protesta la mancanza degli strumenti tecnici idonei all'emissione delle fattura elettronica da parte dei gestori, prevista dalla legge di Bilancio 2018. L'Autorità di Garanzia ha rammentato che i "distributori di carburante individuati per garantire i servizi minimi devono funzionare negli orari previsti con il personale ...

Tim - sindacati in allarme sui tagli. Pronti allo Sciopero : MILANO - Alta tensione in Tim sulle relazioni industriali. I sindacati delle telecomunicazioni hanno avviato unitariamente le procedure di raffreddamento , indispensabili in vista di un eventuale ...

ASG Superconductors - Sciopero anche alla Spezia contro i tagli : La Spezia - E stato indetto per domani, venerdì 25 maggio, uno sciopero unitario di quattro ore indetto da FIM-FIOM-UILM, nello stabilimento ASG della Spezia. I lavoratori scioperano contro il piano ...

Sciopero alla Tnt di Peschiera Borromeo contro i tagli al personale : Sciopero alla Tnt di Peschiera Borromeo contro i tagli al personale annunciati dall'azienda nei giorni scorsi . Un fulmine a ciel sereno. Sciopero alla Tnt I lavoratori hanno incrociato le braccia sin ...

Ilva - operaio 28enne muore colpito alla schiena da un grosso cavo. Sciopero a oltranza : Il colpo di frusta del cavo d'acciaio gli ha spezzato la schiena. Angelo Fuggiano , di 28 anni, operaio della ditta di carpenterie metalliche Ferplast , dell'appalto Ilva , è morto nel reparto Ima, al ...

Sciopero del porto - disagi al traffico. Corteo davanti alla prefettura | : I lavoratori dello scalo sono diretti alla sede della prefettura in largo Eros Lanfranco. Tappa intermedia alla sede dell’Authority per la consegna di uno striscione |