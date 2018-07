Scienza e storia | analisi e prova del Dna sulle reliquie di San Mercuriale a Forlì

Salute : storia di Vittorio - sul catamarano in carrozzina aiuta la Scienza : Non semplice passeggero, ma alleato della scienza . Il servizio di Biongegneria della Maugeri di Telese, guidato da Gianni D'Addio, professore aggregato all'università Federico II di Napoli, ...

Salute : storia di Vittorio - sul catamarano in carrozzina aiuta la Scienza : Non semplice passeggero, ma alleato della scienza . Il servizio di Biongegneria della Maugeri di Telese, guidato da Gianni D'Addio, professore aggregato all'università Federico II di Napoli, ...

Storia di Vittorio - sul catamarano in carrozzina aiuta la Scienza : ... Napoli, intraprenderà il 15 luglio a bordo del catamarano 'Wow - Wheels on Waves' aiuterà lui nel suo percorso esistenziale e di riabilitazione, e al contempo darà una mano alla scienza impegnata a ...

Ho ibernato mia madre - la storia di Tatiana che sfida la Scienza - : La protagonista di questa storia è Tatiana , una donna che insieme alla società russa KrioRus pare stia per sfida re la scienza . A ben 70 chilometri da Mosca, l

Ho ibernato mia madre : la storia di Tatiana e della società russa che sfida la Scienza : A 70 chilometri da Mosca, da 12 anni, la KrioRus si occupa di ricerca e di crioconservazione, una tecnica per conservare organismi viventi a bassissime temperature per un tempo potenzialmente infinito. Tatiana Ryabinina si è affidata a loro: "Bisogna crederci e provare - dice. Spero un giorno di poter riabbracciare mia madre ".Continua a leggere

Scienza : “Le forze che cambiano la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice” - presentato il Meeting di Rimini : Il linguaggio della Scienza , insieme agli altri linguaggi della verità, per indagare il tema del cambiamento delle persone e della società. “Le forze che cambiano la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice” , è il titolo della XXXIX edizione del Meeting che dal 19 al 25 agosto riserverà uno posto importante alle recenti scoperte sulla natura e sui meccanismi che regolano la vita dell’Universo, a partire dagli esopianeti che saranno al ...

'Lo scriverò nel vento' - Scienza - storia - arte e cultura si incontrano al Castello Aragonese di Otranto : Otranto , Lecce, Il 9 giugno si terrà a Otranto il Convegno "Lo scriverò nel vento" organizzato dalle associazioni SOS per la Vita- Otranto , Lega Navale sezione Otranto e Comune di Otranto .

Il ciclo dell'acqua tra Scienza - storia e poesia : l'approfondimento degli alunni di Mafalda : Mafalda In occasione dell'imminente chiusura dell'anno scolastico, i ragazzi delle scuole elementari di Mafalda hanno realizzato, grazie alla preziosa collaborazione dei loro insegnanti, un'unità ...

Scienza : le rocce primitive raccontano la storia della Terra : Le firme chimiche rilevate in alcuni campioni di scisto un tipo di roccia particolarmente friabile, evidenziano una rapida crescita dei livelli degli oceani: un evento che ha probabilmente innescato una serie di cambiamenti drammatici nel clima e nella vita sulla Terra circa 2,4 miliardi di anni fa. Lo studio, condotto da un team di scienziati dell’Università dell’Oregon e pubblicato sulla rivista Nature, ha interessato 278 campioni di roccia ...

Scienza - storia e arte per tutti : una ricca edizione di Amico Museo : ... dal 18 maggio al 3 giugno, toccando varie tematiche e ambienti, dalla storia all' arte , dalla musica alla Scienza e alla natura. Vediamole nel dettaglio All'Orto Botanico gli appuntamenti sono: ...

Scienza - storia e arte : pioggia di eventi per 'Amico Museo' : Comune di Lucca, musei, fondazioni e operatori turistici insieme per Amico Museo 2018 - Visite di Primavera , l'iniziativa promossa per il diciasettesimo anno consecutivo dalla Regione Toscana con l'...