Sbarco a Trapani | conclusa la vicenda Vos Thalassa-Diciotti | ma non è l' unica nave

Migranti - la nave Diciotti attracca a Trapani. Ma Salvini : "Non autorizzo lo Sbarco" : L'imbarcazione trasporta 67 Migranti. Denunciati un ghanese e un sudanese per violenza, minacce e dirottamento Salvini: "Dovranno scendere in manette"

Diciotti a Trapani - c’è l’ok allo Sbarco : Braccio di ferro per i fermi dei responsabili dell’ammutinamento. Il sindaco: il ministro attacchi quelli più grossi di lui

La nave della Guardia costiera Diciotti con 67 migranti è diretta a Trapani. Salvini : “No Sbarco senza garanzie” : La nave della nostra marina militare Diciotti con i 67 migranti trasbordati dal mercantile italiano Vos Thalassa, arriverà al porto di Trapani giovedì mattina, invece che questo pomeriggio, per far sbarcare il suo carico di donne e uomini salvati in mare dalla Vos Thalassa. Il ritardo sembra causato dal fatto che a bordo sono saliti funzionari ...

Migranti - i 67 della Diciotti verso Trapani : ha deciso Toninelli. Salvini : 'No Sbarco senza garanzie che finiscano in galera' : Il mio obiettivo è un'immigrazione controllata e qualificata, come negli altri paesi del mondo. L'immigrazione alla Renzi e alla Mare Nostrum alla 600 mila sbarchi, porta alle tendopoli di San ...