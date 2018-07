Sbarco a Trapani | conclusa la vicenda Vos Thalassa-Diciotti | ma altre navi sono in arrivo

La nave Diciotti arriva al porto di Trapani ma lo Sbarco viene bloccato : Dopo quasi 24 ore, alle 15, la nave della Guardia Costiera Diciotti entra al molo Ronciglio di Trapani. Ad accoglierla, insieme alla task force guidata dalla Prefettura, il presidio antirazzista che da stamattina è in sit in sulla banchina...

Nave Diciotti a Trapani. Salvini : "Non autorizzo lo Sbarco" : 15.05 - La Nave Diciotti della Guardia Costiera sta attraccando nel porto di Trapani con a bordo 67 migranti. Intanto, in questo stesso momento, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in conferenza stampa a Innsbruck, ha detto che non autorizza nessuno a scendere e se qualcuno lo farà al suo posto se ne assumerà la responsabilità morale e politica.La Nave Diciotti ancora in mare. Polizia a bordo 12 luglio 2018, ore 8.35 - Un'altra notte ...

Migranti : nave 'Diciotti' attraccata al porto di Trapani - attesa per operazioni Sbarco : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - Non sono ancora iniziate le operazioni di sbarco al porto di Trapani dove è attraccata intorno alle 15 la nave 'Diciotti' della Guardia costiera. A bordo ci sono 67 persone, tra cui tre donne e sei bambini. Si attende l'ok da Roma per avviare le operazioni di sbarco. S

Migranti - nave Diciotti arrivata a Trapani. Salvini : non autorizzo lo Sbarco : La nave Diciotti è arrivata nel porto di Trapani ma Salvini al momento non ha dato il via libera allo sbarco: «Io non voglio farmi prendere in giro. Finché non...

Migranti - la nave Diciotti attracca a Trapani. Ma Salvini : "Non autorizzo lo Sbarco" : L'imbarcazione trasporta 67 Migranti. Denunciati un ghanese e un sudanese per violenza, minacce e dirottamento Salvini: "Dovranno scendere in manette"

Sbarco a Trapani : conclusa la vicenda Vos Thalassa-Diciotti - ma non è l'unica nave : Si è finalmente conclusa la vicenda della nave Vos Thalassa, che dopo aver salvato 67 migranti nella notte di lunedì, li aveva trasferiti sulla nave Diciotti della Marina italiana. Per quanto riguarda i presunti 'facinorosi', sarà la Procura di Trapani a svolgere le indagini e a decidere come si debba procedere nei confronti degli artefici dell'ammutinamento. Ciò che è passato inosservato, invece, è stato l'attracco di altre due imbarcazioni, ...

Diciotti a Trapani - c’è l’ok allo Sbarco : Braccio di ferro per i fermi dei responsabili dell’ammutinamento. Il sindaco: il ministro attacchi quelli più grossi di lui

Migranti - la Diciotti tra poche ore a TrapaniSalvini : "No allo Sbarco senza garanzie - i dirottatori dovranno scendere in manette" : Arriverà a Trapani la nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo i 67 Migranti salvati dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa davanti alla Libia. L'approdo è previsto nelle prossime ore. A bordo uomini della Polizia e della capitaneria di porto

MIGRANTI - POLIZIA A BORDO DELLA DICIOTTI : DIROTTATORI ARRESTATI?/ Ultime notizie - slitta Sbarco a Trapani : La nave DICIOTTI con a BORDO 67 MIGRANTI verso il porto di Trapani: Salvini non molla la presa e chiede nomi e cognomi dei "violenti DIROTTATORI". Le Ultime notizie(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 20:06:00 GMT)