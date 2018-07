Sarri al Chelsea | è tutto fatto | accordo con Jorginho e 65 milioni

CHELSEA-CONTE - ESONERO DA OLTRE 10 MILIONI DI EURO/ Al suo posto arriva Sarri : quale sarà il suo futuro? : Conte esonerato dal Chelsea, manca solo l'ufficialità: il tecnico ha risolto il contratto con i Blues, via anche lo staff, inizia l'era di Maurizio Sarri a Londra.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 21:05:00 GMT)

Il Chelsea esonera Conte : Sarri è il nuovo allenatore : Il Chelsea ha esonerato il tecnico Antonio Conte. E’ quanto sostiene la stampa britannica che considera conclusa l’avventura dell’ex ct azzurro sulla panchina del club londinese dopo la quinta posizione conquistata nell’ultima Premier e la mancata qualificazione alla Champions. Conte era approdato al Chelsea due anni fa con la vittoria all’esordio della Premier; lo scorso maggio Conte ha conquistato la FA Cup ...

Chelsea - Conte esonerato : arriva Maurizio Sarri - via libera ad Higuain e Jorginho : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea, manca solo l’annuncio ufficiale del club londinese che ha già esonerato Antonio Conte Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore del Chelsea, mister Antonio Conte è stato esonerato dal presidente Roman Abramovich. La notizia è oramai nota da diverse settimane, ma Sarri era alla ricerca del giusto accordo che acContentasse sia il Chelsea che il Napoli. Adesso tutti i tasselli sembrano ...

Sarri-Chelsea - la chiave resta Jorginho : Secondo la Gazzetta dello Sport , Jorginho sarebbe lo strumento per trovare un accordo tra Napoli e Chelsea per Maurizio Sarri : 'Nella valutazione complessiva dell'operazione, entrerebbe in ballo una quota riconducibile alla ...

Chelsea - via libera Sarri : Higuain in attesa : Come preannunciato nei giorni scorsi la giornata di ieri, 11 luglio, doveva essere ed è stata decisiva per il via libera del Napoli a Maurizio Sarri . Le parole di Aurelio De Laurentiis per la prima ...

Mercato : Sarri-Chelsea ci siamo - anche Jorginho a Londra : L'affaire CRISTIANO RONALDO si allunga come un'ombra, oscurando tutto il calcioMercato che resta. Al cospetto del colpaccio Juve il resto sembra banale. E, salvo clamorosi colpi di scena, sarà così ...