Samsung Galaxy J6 e Galaxy A7 2017 iniziano a ricevere le patch di sicurezza di luglio

Galaxy Note 9 - cresce l'attesa per il top di gamma Samsung (RUMORS) : Note 9 sarà il prossimo flagship di casa Samsung. I principali siti di informazione stano facendo trapelare un bel po' di rumors. L'atteso smartphone Android non dovrebbe differire molto dal predecessore. Com'è ovvio che sia, però, non mancheranno le novità. Cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più su Samsung Galaxy Note 9. Galaxy Note 9, il design scelto da Samsung Per quanto riguarda la zona frontale di Note 9, il diretto concorrente ...

Galaxy S9 andato a fuoco - per Samsung torna l’incubo batterie? : Un Galaxy S9 andato a fuoco, l’incubo batterie sta per tornare? Samsung afferma di no e che si tratta di un episodio isolato, ma ancora un dispositivo dell’azienda sudcoreana dimostra di prendere fuoco troppo facilmente nonostante le rassicurazioni della società sui controlli. Galaxy S9 a fuoco Era agosto del 2016, sono passati due anni, quando è iniziato l’incubo batteria che ha portato al ritiro e poi allo stop della ...

Ora o mai più il Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Pro : striminzito il prezzo del 12 luglio : Stavate monitorando con attesa spasmodica le offerte relative a Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Pro? Nonostante non manchino troppi giorni all'Amazon Prime Day 2018, in programma per il prossimo 16 luglio (cliccate qui per tutte le dritte utili a non lasciarsi sfuggire le proposte più croccanti, ed arrivarci quindi per primi), nuovi abbassamenti del prezzo medio arrivano dal fronte eBay, un altro versante commerciale che vi consigliamo di non ...

Samsung Galaxy Note 9 sempre più concreto tra poster - prezzo e uscita : Samsung Galaxy Note 9 sempre più concreto grazie alle ultime indiscrezioni e all'immagine di un presunto poster ufficiale: dalla Polonia arrivano il possibile prezzo e la presunta data di uscita in Europa. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 sempre più concreto tra poster, prezzo e uscita proviene da TuttoAndroid.

Primissimo sguardo alla SPen del Samsung Galaxy Note 9 : eccola in foto : Eravate curiosi di dare una sbirciata alla nuova SPen del Samsung Galaxy Note 9? Ice universe, fonte risaputamente affidabile (anche se non infallibile), ci ha accontentato tutti, proponendo quella che sembra essere la prima immagine dell'accessorio, da cui però non traspaiono le funzionalità inedite che in lungo ed in largo sono state descritte da più parti. Che la SPen sia dotata di Bluetooth parerebbe averlo confermato anche l'ente di ...

Alla ribalta il Samsung Galaxy Note 8 brand 3 Italia : cosa comporta l’aggiornamento XXU3CRF4? : Tiriamo nuovamente in ballo il Samsung Galaxy Note 8, il cuo brandizzato 3 Italia, proprio nelle ore cui stiamo andando incontro, sta ricevendo un altro aggiornamento, questa volta siglato N950FXXU3CRF4, lo stesso che vi abbiamo segnalato qualche giorno fa per i modelli no brand Italia. Con CSC N950FCKH3CRF2 e CHANGELIST 13688770, la release è stata confezionata lo scorso 14 giugno, e contiene la patch di sicurezza aggiornata al giorno 1 dello ...

Samsung Galaxy Note 9 - news e anticipazioni : Non sono passati nemmeno sei mesi dall’uscita del Samsung Galaxy S9 che è già tempo di pensare al prossimo Samsung Galaxy Note 9, la nuova versione del phablet di grandi dimensioni caratterizzato dal pennino. L’azienda di Seul presenterà lo smartphone il prossimo 9 agosto a New York, puntando a portarlo nei negozi prima di settembre, giusto in tempo per rompere le uova nel paniere di Apple e cercare di “frenare” l’uscita dei ...

Samsung Galaxy Note 9 fa la sua comparsa su TENAA - probabile rilascio già ad agosto : Samsung Galaxy Note 9 è ormai dietro l’angolo e lo confermano i rumor sempre più insistenti circa la sua data d’uscita, oltre alla certificazione […] L'articolo Samsung Galaxy Note 9 fa la sua comparsa su TENAA, probabile rilascio già ad agosto proviene da TuttoAndroid.

Segnalati problemi per il Samsung Galaxy S9 durante l’apertura delle app : tra soluzioni e disagi : Il Samsung Galaxy S9 ha fatto la sua apparizione sul mercato poco meno di sei mesi fa e negli ultimi tempi tutta la luce dei riflettori è finita su alcune offerte molto allettanti per lo smartphone Android, come del resto avrete percepito dal nostro ultimo approfondimento sull'argomento. Tuttavia, di tanto in tanto emergono anche dei problemi molto spesso di natura software che dobbiamo assolutamente prendere in esame, eventualmente individuando ...

Galaxy Watch/ Samsung cambia nome e sfida a viso aperto Apple Watch : Galaxy Watch, Samsung cambia nome e sfida a viso aperto Apple Watch. Grandi novità in arrivo per quanto riguarda gli orologi intelligenti dei coreani di Samsung(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:22:00 GMT)

Data uscita Samsung Galaxy Note 9 nei negozi : pronti sotto l’ombrellone? : In anticipo l'uscita Samsung Galaxy Note 9 nei negozi come la sua presentazione ufficiale. Di un paio di giorni fa è l'ufficialità della Data dell'evento in cui il nuovo phablet 2018 sarà svelato a tutto il mondo. L'appuntamento corrisponde al 9 agosto e ora secondo la fonte asiatica più che accreditata ETNews, ecco che anche le vendite nei negozi dello stesso device saranno avviate prima del tempo. Il giorno 24 agosto potrebbe essere appunto ...

Partito Oreo sul Samsung Galaxy A8 : news sull’aggiornamento in Italia : Le cose iniziano a girare per il verso giusto nell'ambito del Samsung Galaxy A8, visto che per il dispositivo ha iniziato a diffondersi l'aggiornamento ad Android Oreo, che ha quindi dato le prime evidenze di sé. Prevalentemente la distribuzione si localizza in Russia e Paesi limitrofi, come Ucraina, Uzbekistan e Kazakistan, senza coinvolgimento diretto del territorio Italiano, per cui comunque non dovrebbe mancare troppo tempo per il ...

Samsung Galaxy Tab S4 e la sua nuova penna sono i protagonisti di un nuovo leak : Samsung Galaxy Tab S4 in colorazione bianca fa la sua apparizione in un nuovo leak accompagnato dalla sua tastiera e la nuova penna. L'articolo Samsung Galaxy Tab S4 e la sua nuova penna sono i protagonisti di un nuovo leak proviene da TuttoAndroid.

Come gemelli il Samsung Galaxy Note 9 e il Note 8? Impossibile distinguerli (FOTO) : Ulteriormente confermata la voce secondo cui il Samsung Galaxy Note 9, almeno lato frontale, ricalcherà in toto il design del Note 8. Stando a quanto trapelato sulle pagine di 'AndroidHeadlines', da sempre fonte più che affidabile, non sussisterebbero particolari differenze tra questa generazione e la prossima, Come potete vedere anche voi dal render presentato Come ufficiale. L'unico riscontro che permetterebbe di riconoscere un modello ...