Salvini | stop a vitalizi | con Lega si fanno fatti

Salvini : stop ai vitalizi. Di Maio : giornata storica/ Voto alla Camera. Martelli attacca il leader M5S : Di Maio, vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:09:00 GMT)

Matteo Salvini si allea con Austria e Germania : stop sbarchi migranti : Matteo Salvini porta dalla sua parte Austria e Germania. Un successo internazionale per il leader del Governo italiano. L’Italia ha

Salvini : stop vitalizi una priorità - prima si fa meglio è : "Il taglio di privilegi e vitalizi del passato era, è e rimane una priorità mia, della Lega e del governo. prima lo si fa, meglio è, perché i politici non abbiano nulla in più e nulla in meno rispetto ...

Matteo Salvini - stop alla Diciotti : 'Gli immigrati devono essere identificati e ammanettati' : Linea durissima di Matteo Salvini sugli immigrati a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera : 'Al momento non c'è un porto, sto andando in ufficio a lavorare', dice dopo l'incontro con il ...

"Linea comune sui migranti" - Salvini stoppa le polemiche : Roma, 11 lug., AdnKronos, - Nessuna distanza nel governo sui migranti. La linea è "assolutamente comune", l'esecutivo "ragiona con una sola voce e una sola testa". Il ministro dell'Interno Matteo ...

Migranti - vertice di Innsbruck : stop a Salvini sulle missioni Ue - mercoledì nuovo incontro con Conte per decidere la linea : “Al vertice di Innsbruck di giovedì presenteremo un nostro documento. La nostra priorità è la difesa delle frontiere esterne“. Matteo Salvini parla al termine del faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte in vista della riunione dei ministri dell’Interno europei nella città austriaca. I due si incontreranno ancora mercoledì per decidere la linea italiana, ma intanto dalle parole del ministro degli Interni è sparita l’idea ...

Lo stop a Matteo Salvini arriva dal governo : Tensione tra ministeri di Interno e Difesa. Dopo le parole del ministro Matteo Salvini – che ha parlato di uno stop alle navi delle missioni internazionali – arriva la risposta del ministero guidato dal ministro Elisabetta Trenta. Fonti della Difesa hanno infatti puntualizzato nella serata di domenica che “Eunavformed è una missione europea ai livelli Esteri e Difesa, non Interni” e che “le regole di ingaggio ...

Salvini : 'Stop anche a navi internazionali : Non solo porti chiusi alle ong ma divieto di sbarco anche alle navi internazionali che si trovano nel Mediterraneo. E' la richiesta che l'italia porterà la prossima settimana al tavolo dei ministri ...

Migranti - «stop alle missioni internazionali». Ma la Difesa blocca Salvini : Viminale contro Palazzo Baracchini. Interno contro Difesa. Diventa un caso politico, qui l'articolo di Fiorenza Sarzanini , lo sbarco avvenuto sabato sera al porto di Messina del pattugliatore ...

Migranti - Salvini : "Stop anche a missioni internazionali". La Difesa : "Non competente" : In 106 sbarcano in Sicilia a bordo di un pattugliatore irlandese. Il Viminale anticipa le richieste che porterà al vertice di Innsbruck, ma è scontro con un altro ministero

Migranti - a Messina sbarcano 106 profughi | Ira di Salvini : "A Innsbruck chiederò lo stop delle navi internazionali"| La Difesa : "Viminale non competente" : "Col nostro governo la musica è cambiata", spiega il ministro dell'Interno all'indomani dello sbarco a Messina di 106 Migranti raccolti in mare da una imbarcazione militare irlandese. Fonti della Difesa. "Eunavformed è una missione europea ailivelli Esteri e Difesa, non Interni"

Migranti - Salvini : "Ora stop a navi internazionali" : 'Dopo aver fermato le navi delle Ong, giovedì porterò al tavolo europeo di Innsbruck la richiesta italiana di bloccare l'arrivo nei porti italiani delle navi delle missioni internazionali attualmente ...

Matteo Salvini - immigrati : stop agli sbarchi anche da navi militari straniere : Prima le navi delle Ong e adesso anche le navi delle missioni militari ufficiali straniere. Matteo Salvini dà un nuovo giro di vite agli sbarchi nel nostro Paese e lo fa dopo che un pattugliatore ...

Pattugliatore irlandese con 106 migranti arriva a Messina. Salvini : ‘Stop anche alle navi di missioni internazionali’ Video : Ma Salvini: «Dopo aver fermato le navi delle Ong, porterò al tavolo la richiesta italiana di bloccare l’arrivo nei porti italiani delle navi delle missioni internazionali»