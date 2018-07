Salvini | ' Non autorizzo nessuno a scendere dalla Diciotti'

Migranti - la nave Diciotti arrivata a Trapani. Salvini : non autorizzo lo sbarco : La nave Diciotti è arrivata nel porto di Trapani ma Salvini al momento non ha dato il via libera allo sbarco: «Io non voglio farmi prendere in giro. Finché non...

La Diciotti attracca a Trapani. E Salvini Non autorizza nessuno a scendere : Articolo aggiornato alle ore 15,10 del 12 luglio 2018 Ore 15,15 "Io non do alcuna autorizzazione a nessuno a scendere dalla Diciotti: se qualcuno lo fa, se ne assume la sua responsabilità": lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'incontro informale dei ministri dell'Interno dell'Ue in Austria. "Qua qualcuno prende in giro gli italiani e le ipotesi sono ...

Diciotti - Salvini : non autorizzo scendere : 15.27 "Io non voglio farmi prendere in giro. Finché non c'è chiarezza su quanto accaduto io non autorizzo nessuno a scendere dalla Diciotti: se qualcuno lo fa al mio posto se ne assumerà la responsabilità". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "O hanno mentito gli armatori denunciando aggressioni che non ci sono state e allora devono pagare o l'aggressione c'è stata e allora i responsabili devono andare in galera", dice ...

Migranti - la nave Diciotti bloccata in rada. Salvini Non molla : “Senza arresti non sbarca nessuno” : La nave Diciotti potrebbe approdare a fine giornata a Trapani. Per i due Migranti responsabili del presunto ammutinamento la polizia di stato al momento non è arrivata all'individuazione di elementi talmente gravi da consentire un fermo prima dello sbarco come aveva chiesto il ministro dell'Interno Salvini. Ciò ha fatto infuriare il capo del Viminale e la nave, che stava entrando in porto, ha avuto ordine di fare marcia indietro.Continua a ...

Governo - scintille tra Salvini e Di Maio : Conte spettatore non pagante : 3 Dopo più di un mese di armonia alla guida del Governo, Salvini e Di Maio hanno dovuto fare i conti con la realta'. Per quanto apparentabili nella loro capacita' di cavalcare l’onda del populismo, Lega e Movimento5Stelle appartengono a universi contrapposti per ciò che concerne idee e finalita'. Il matrimonio ha funzionato e funzionera' fin quando i due amanti rispetteranno la liberta' d’azione dell’altro, in un gioco di ...

Parma - sul muro 'Sparate a Salvini - non a salve' - replica il ministro : 'Non ho paura' : Su un muro in via D'Azeglio a Parma è comparsa nelle ultime ore una scritta. Come si legge chiaramente nella foto in apertura, qualcuno ha dipinto con lo spray la frase: 'Non sparate a salve, sparate a Salvini'. La notizia è stata subito ripresa da tutti i principali organi di informazione, tra cui l'Ansa e naturalmente 'La gazzetta di Parma'. Immediata la replica del ministro: 'Io non ho paura'. La scritta inneggiante la violenza sul muro di ...

Trapani - il sindaco : "Salvini se la prenda con quelli più grossi di lui - non con i migranti" : Ore 9,59 "Salvini è un personaggio di una certa stazza... se li prenda con quelli più grossi di lui non con i migranti. I flussi non si governano con gli spot o inseguendo punti percentuali di consenso". Lo ha detto il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, al molo Ronciglio per accogliere i migranti a bordo di nave Diciotti, rivendicando "lo spirito di accoglienza della città" e invitando ...

