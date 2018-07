Salute | tattoo e camice bianco | i pazienti non diffidano dei medici tatuati

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 luglio 2018) Basta una passaggiata in spiaggia per vedere giovani e non sfoggiare almeno un tatuaggio, ma che succede se una sirena o un tribale spuntano dal? La passione per i tatuaggi (e per il piercing) – un po’ a sorpresa – non rischia di minare la fiducia del paziente. E’ quanto emerge da uno studio americano pubblicato online su ‘Emergencyne Journal’. La ricerca ha coinvolto 7attivi nel pronto soccorso di un centro traumatologico in una grande città della Pennsylvania, che hanno ‘indossato’ finti tatuaggi o piercing, oppure entrambi, o al contrario niente, mentre visitavano i. I ricercatori hanno intervistato circa 1.000 adulti che erano stati visitati da questi. Aiè stato chiesto un parere sulla competenza, la professionalità, l’attenzione, la vicinanza a livello umano e ...