Ronaldo-Juve | niente festa lunedì 16 all' Allianz Stadium Solo visite e presentazione

Ronaldo alla Juventus : niente festa per CR7 - tramonta ipotesi show : Nessuna festa speciale per Cristiano Ronaldo, ma il consueto programma di presentazione dei nuovi calciatori della Juventus. E’ quanto e’ emerso a margine della conferenza stampa di Cancelo. Salta l’ipotesi dello show, lunedi’ all’Allianz Stadium per celebrare lo sbarco di CR7, di cui peraltro la societa’ bianconera non aveva mai parlato. Il fuoriclasse portoghese e’ atteso lunedi’ a Torino ...

Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juventus : cancellato l’evento - difficoltà pratiche a Torino! Niente CR7 allo Stadium : Inatteso cambio di idea della Juventus che ha dovuto rinunciare alla Presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo, originariamente prevista per lunedì 16 luglio alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino. La società bianconera ha dovuto fronteggiare alcune difficoltà pratiche e organizzative che hanno impedito l’allestimento a tutti gli effetti dell’evento. Dunque CR7 arriverà sì lunedì a Torino (atterraggio previsto in ...

Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juventus : data - programma - orario e come acquistare i biglietti per l'evento : Prima dello show serale, per cui sono previsti anche spettacoli pirotecnici e di luce nonché musica e quant'altro, l'attaccante è atteso da altri momenti cruciali . Atterrerà all'aeroporto di Caselle ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie : niente festa all'Allianz - club rinuncia a evento : Cristiano Ronaldo alla Juventus Ultime notizie, dalla presentazione all'esordio in bianconero. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa del secolo(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 15:44:00 GMT)

Ronaldo - niente festa all'Allianz : la Juve rinuncia all'evento : Forse un po' deluso, ma comunque in estasi per l'acquisto, il mondo bianconero è in ogni caso pronto ad accogliere la propria stella nel migliore dei modi: inevitabile un bel po' di fermento dall'...

Cristiano Ronaldo-Juventus e le folli polemiche sullo stipendio : un affare che si “ripagherà” da solo - Codacons ed operai vadano oltre le mere cifre : Cristiano Ronaldo è un uomo destinato a dividere l’opinione pubblica, come tutti i personaggi più influenti al mondo: il suo arrivo alla Juventus ha scatenato il caos Cristiano Ronaldo fa già discutere, ancor prima del suo arrivo in Italia, per lo stipendio da 30 milioni percepito ed il pagamento di 120 milioni da parte della Juventus al Real Madrid. Incredibile come ancora una volta si faccia fatica ad inquadrare un investimento nel ...

Ronaldo - niente festa all'Allianz : la Juve annulla l'evento : Forse un po' deluso, ma comunque in estasi per l'acquisto, il mondo bianconero è in ogni caso pronto ad accogliere la propria stella nel migliore dei modi: inevitabile un bel po' di fermento dall'...

Presentazione Cristiano Ronaldo - la decisione della Juventus è clamorosa : tifosi delusi! : Cristiano Ronaldo in arrivo a Torino, lunedì la Presentazione da parte della Juventus, ma non sarà affatto in grande stile Non ci sarà un evento aperto al pubblico allo Juventus Stadium per presentare Cristiano Ronaldo ai tifosi. Questa la decisione della società in merito all’arrivo del talento portoghese a Torino. Si è tanto parlato di un possibile maxi evento all’Allianz Stadium, ma la Juventus opterà per una semplice ...

Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juventus : data - programma - orario e come acquistare i biglietti per l’evento : Cresce l’attesa a Torino per l’arrivo di Cristiano Ronaldo, nuovo giocatore della Juventus: il fenomeno portoghese ha già scaldato gli animi dei tifosi bianconeri che non vedono l’ora di abbracciare virtualmente il proprio idolo, colpo di mercato piazzato dalla società degli Anelli che ha portato a casa uno dei giocatori più forti al mondo, un nome in grado di scatenare le fantasie degli appassionati. CR7 si sta godendo gli ...

Moratti : 'Ronaldo-Juve gran colpo - ma l'Inter ha fatto ciò che doveva' : Massimo Moratti , intervistato da Premium Sport , è tornato sull'arrivo in Italia di Cristiano Ronaldo alla Juventus : 'La Juve ha fatto un grandissimo colpo con Cristiano Ronaldo, l'Inter però sul mercato ha fatto quello che doveva fare. ...

CRISTIANO Ronaldo ALLA JUVENTUS/ Ultime notizie - lunedì alla presentazione parlerà italiano... : CRISTIANO RONALDO alla JUVENTUS Ultime notizie, dalla presentazione all'esordio in bianconero. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa del secolo(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:00:00 GMT)

Ecco perché lo stipendio di Cristiano Ronaldo alla Juve è giusto o forse persino basso : l’unica vergogna è l’ignoranza di pseudo-sindacati e isteriche associazioni : associazioni pseudo sindacali o fantomatiche organizzazioni “a tutela dei consumatori” come il Codacons stanno alimentando becere polemiche sull’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: i toni sono pesantissimi, si parla di “vergogna immorale” per lo stipendio del calciatore portoghese annunciando lo sciopero degli operai di alcuni stabilimenti Fiat. L’unica vergogna di tutta questa storia è ...

Juventus - Allegri studia la formula Champions : Cristiano Ronaldo-Mandzukic con Dybala trequartista : Sicuro è solo il ruolo dell'ultimo arrivato: Cristiano Ronaldo, pure se sulle spalle ha il suo prezioso numero 7, diventa il nuovo centravanti della Juve. 'In quella posizione, da qualche anno, è il ...

Electronic Arts commenta in modo scherzoso l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus : Pochissimo tempo fa la Juventus ha messo a segno uno dei colpi di mercato che resterà nella storia del calcio: Cristiano Ronaldo è diventato ufficialmente un giocatore bianconero dopo tanti anni passati nel Real Madrid.Il cambio di maglia di uno dei giocatori più forti al mondo "scombinerà" necessariamente alcuni equilibri dal punto di vista sportivo e non solo. Come saprete, Cristiano Ronaldo, o CR7, è strettamente legato a FIFA di Electronic ...