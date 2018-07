Ronaldo alla Juventus | niente festa per CR7 | tramonta ipotesi show

Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juventus : cancellato l’evento - difficoltà pratiche a Torino! Niente CR7 allo Stadium : Inatteso cambio di idea della Juventus che ha dovuto rinunciare alla Presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo, originariamente prevista per lunedì 16 luglio alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino. La società bianconera ha dovuto fronteggiare alcune difficoltà pratiche e organizzative che hanno impedito l’allestimento a tutti gli effetti dell’evento. Dunque CR7 arriverà sì lunedì a Torino (atterraggio previsto in ...

Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juventus : data - programma - orario e come acquistare i biglietti per l’evento : Cresce l’attesa a Torino per l’arrivo di Cristiano Ronaldo, nuovo giocatore della Juventus: il fenomeno portoghese ha già scaldato gli animi dei tifosi bianconeri che non vedono l’ora di abbracciare virtualmente il proprio idolo, colpo di mercato piazzato dalla società degli Anelli che ha portato a casa uno dei giocatori più forti al mondo, un nome in grado di scatenare le fantasie degli appassionati. CR7 si sta godendo gli ...

Sciopero alla Fca di Melfi indetto dalla Usb : il motivo è l'acquisto di Ronaldo : Una news ha oscurato tutte le altre notizie sportive e non solo degli ultimi giorni. Si tratta dell’acquisto del secolo come lo ha ribattezzato gran parte della stampa nostrana, quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il più forte giocatore di calcio del pianeta insieme all'asso del Barcellona Lionel Messi è un giocatore della Juventus. Una operazione colossale da 112 milioni solo per il cartellino. Una operazione che porterà CR7, da molti ...

5 operai licenziati dalla Fca di Pomigliano d'Arco chiedono incontro con Cristiano Ronaldo : Dopo i manifesti con cui contestavano l'acquisto di Ronaldo da parte della Juve, attaccati ieri ai cancelli dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco, i cinque ex operai della fabbrica, il cui licenziamento avvenuto nel 2014 è stato reso definitivo da una sentenza di Cassazione, chiedono un incontro con il calciatore, sottolineando di non avercela con lui. "Sappiamo che il tuo lavoro è fare il calciatore - scrivono in una missiva ...

Ecco perché lo stipendio di Cristiano Ronaldo alla Juve è giusto o forse persino basso : l’unica vergogna è l’ignoranza di pseudo-sindacati e isteriche associazioni : associazioni pseudo sindacali o fantomatiche organizzazioni “a tutela dei consumatori” come il Codacons stanno alimentando becere polemiche sull’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: i toni sono pesantissimi, si parla di “vergogna immorale” per lo stipendio del calciatore portoghese annunciando lo sciopero degli operai di alcuni stabilimenti Fiat. L’unica vergogna di tutta questa storia è ...

Electronic Arts commenta in modo scherzoso l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus : Pochissimo tempo fa la Juventus ha messo a segno uno dei colpi di mercato che resterà nella storia del calcio: Cristiano Ronaldo è diventato ufficialmente un giocatore bianconero dopo tanti anni passati nel Real Madrid.Il cambio di maglia di uno dei giocatori più forti al mondo "scombinerà" necessariamente alcuni equilibri dal punto di vista sportivo e non solo. Come saprete, Cristiano Ronaldo, o CR7, è strettamente legato a FIFA di Electronic ...

Proteste dipendenti Fiat : 'Ronaldo alla Juve 400 milioni - agli operai calci nei co****ni' : Cristiano Ronaldo alla Juventus ha creato un enorme scalpore mediatico. In primis ovviamente nel mondo dello sport, sorpreso dall'affare portato a termine dalla societa' di Torino che ha nettamente migliorato la propria rosa con l'acquisto del calciatore più forte al mondo. Ma, visto le cifre del trasferimento, l'approdo di CR7 alla Juve ha fatto storcere il naso a diversi dipendenti Fiat, marchio automobilistico di FCA Italy. Le Proteste dei ...

Ronaldo alla Juventus - Modric non si dà pace : 'È unico - volevo che restasse' : TORINO - Un'amicizia tra fenomeni quella di Cristiano Ronaldo e Modric , ormai ex compagni di squadra. Per 'colpa' della Juventus che gli ha portato via CR7 infatti, il centrocampista del Real Madrid ...

Ronaldo alla Juve - a Pomigliano la protesta degli ex operai licenziati : “Per lui i milioni… a noi solo calci nei coglioni” : Uno degli ex operai, licenziati per aver messo in scena attraverso un manichino il ‘suicidio’ di Marchionne, indossa una maglia con la foto dello stesso manichino ‘impiccato’ nel 2014 davanti al reparto logistico di Nola, ma con la testa di Ronaldo e la scritta “400 milioni presi dalle tasche degli operai? No grazie. La faccio finita”. “Noi siamo quelli che ti paghiamo”, si legge ancora sul ...

Ronaldo alla Juve : punta o esterno? Dybala e Mandzukic si giocano il posto : Ronaldo è uno dei migliori colpitori di testa al mondo , ma in area, quando c'è da segnare. Diverso è far reparto da solo. Avere un compagno con cui spartire le palle lunghe calciate dalla difesa o ...