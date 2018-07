Roma | tre cessioni in arrivo

Roma - 700 tifosi al Tre Fontane. Cori contro Ronaldo : 'Noi abbiamo Dzeko gol' : Festa a metà al Tre Fontane dove la Roma questo pomeriggio ha svolto un allenamento davanti a circa 500 tifosi. Non un sold out, forse per il caldo o per il poco preavviso, fatto sta che le tribune ...

Tre Fontane - Roma in campo : presenti 500 tifosi. Primi cori per Dzeko LIVE FOTO DIRETTA VIDEO : CRONACA DELL'ALLENAMENTO Ore 17.52 -Il gruppo inizia la partitella a campo ridotto con tre porticine . Ecco le due squadre: Rossi: Fuzato, Florenzi, Bianda, Jesus, Pellegrini, Cristante, De Rossi, ...

Roma : Usura e estorsione - confiscati oltre 2 MLN di beni : Roma – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un provvedimento di confisca di veicoli, somme di denaro, orologi e gioielli di pregio. La sentenza della Corte di Appello capitolina ha confermato le accuse nei confronti di un imprenditore Romano, condannato in primo grado per i delitti di estorsione e Usura, ordinando la confisca dei beni gia’ sottoposti a sequestro preventivo perche’ ...

Di Francesco oltre CR7 : 'Stimolo per la Roma' : Si esporta il marchio della Serie A in tutto il mondo, quando giocheremo contro di lui dovremo stare più attenti perché è uno che trova il gol con facilità' . Su Pastore : ' Si deve allenare bene, ...

Roma - il violentatore di Caracalla è l'uomo nudo della foto virale : era stato arrestato tre giorni prima : L' uomo che ha tentato di struprare una donna che faceva jogging a Caracalla , a Roma , era già noto alle cronache: la sua foto mentre passeggiava nudo per le strade di Grottaferrata era stata ...

Treni in tilt - pendolari esasperati : sulla Roma-Napoli ritardi al top : Siamo solo a mercoledì. Quindi questa volta il flusso del fine settimana non c'entra nulla. Eppure continuano i disservizi sulla tratta Roma-Napoli con ritardi che sfiorano, almeno questa sera, fino a ...

La stretta di Salvini sui rom di Roma. La prossima settimana faccia a faccia tra il ministro dell'Interno e la Raggi : Matteo Salvini è in procinto di aprire un nuovo fronte. E guarda alla canicola che arroventa strade e periferie di Roma, rendendo l'aria quasi irrespirabile. Nella mente del ministro dell'Interno, è ora di alleggerire i romani dal peso delle tante situazioni borderline diffuse nella capitale. A partire dai campi rom (nove quelli autorizzati, una decina quelli tollerati), passando per le varie situazioni di occupazioni e/o degrado ...

‘Ndrangheta a Roma - tre arresti legati alla cosca dei Molè : infiltrazioni in strutture dei Castelli Romani : Si è conclusa con quattro arresti l’operazione “Gioia Tauro a Roma“, guidata dal procuratore aggiunto della Dda Michele Prestipino. L’indagine, durata due anni, ha svelato la penetrazione della ‘ndrangheta in importanti strutture ai Castelli Romani, in particolare a Rocca di Papa. In carcere l’imprenditore Agostino Cosoleto, il figlio Francesco e Teodoro Mazzaferro, ai domiciliari Maria Luppino. Le accuse sono ...

Roma - davanti alla stazione dei bus con 5 kg di marijuana nel portabagagli : tre arresti : Fermi in auto con 5 kg di marijuana nel portabagagli, nell'area dell'autostazione Tibus. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato tre cittadini nigeriani, di 30, ...

Roma - mazzette sui campi rom : tre anni e mezzo alla dirigente capitolina : alla fine la condanna complessiva - per le mazzette nella gestione dei campi rom e per gli affari di Mondo di mezzo - è arrivata. Emanuela Salvatori, la funzionaria del campidoglio ribattezzata la ...

Roma lancia primo distretto Smart Energy : È stato presentato presso la Sala Pietro da Cortona dei Musei Capitolini il progetto Smartmed, promosso dall’Assessorato alle Infrastrutture e

Roma - al Tre Fontane due allenamenti aperti : ecco le modalità : Trigoria non apre ai tifosi, il Tre Fontane sì. L'annuncio dell'iniziativa arriva direttamente dalla Roma, attraverso un comunicato apparso sul sito del club Romanista, che spiega le modalità di ...

Roma - clandestino prova a stuprarla mentre fa jogging/ Ultime notizie : “ringrazio l'uomo che mi ha salvata” : Roma, 33enne ghanese stupra a Caracalla una 38enne italiane mentre fa jogging: Ultime notizie, oggi l'arresto del violentatore. Un runner-eroe la salva dalla compiuta violenza(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 15:42:00 GMT)

Roma - ghanese senza permesso di soggiorno tenta di violentare una Romana mentre fa jogging a Caracalla : Voleva smaltire il pranzo del giorno di festa. E così, in occasione di San Pietro e Paolo del 29 giugno scorso, ha messo scarpe e pantalonicini per regalarsi un po? di sport...