Roma | schianto frontale sulla via del Mare | nonna con due nipoti a bordo ha invaso corsia

Brindisi - schianto sulla 172 : muore Romano di 39 anni - gravissima la compagna. Ma il figlio di 9 mesi esce illeso : Un morto e un bimbo salvo per miracolo. La Statale 172 uccide ancora. Mentre si fanno proclami su inizio lavori e messa in sicurezza ieri pomeriggio si è sfiorata addirittura la strage nello scontro ...

Paura in tangenziale. Anziano contRomano per 2 km - schianto violentissimo : due feriti gravi : Due veicoli si sono scontrati violentemente all'altezza dell'uscita 8 della tangenziale Sud, imboccata contromano da un Anziano che era in auto con la moglie: la coppia ora lotta la tra la vita e la morte in ospedale a Padova.Continua a leggere

ContRomano in corsia di sorpasso per due chilometri - poi lo schianto : 3 feriti - due gravissimi : PADOVA - Scontro frontale sulla tangenziale sud di Padova poco prima delle 15, causato da un'autovettura, condotta da un 90enne di Albignasego, con la moglie di 81 anni al suo fianco, che ha imboccato ...

Schianto con lo scooter : muore il giovane chef stella della cucina Romana : Il ragazzo era molto amato nel mondo della ristorazione. Aveva iniziato al Convivio di Troiani e aveva seguito poi Heinz Beck negli Emirati Arabi. 'La morte di Alessandro mi ha scioccato - ha ...

Schianto a Roma - morti lo chef Narducci e un'amica. Si indaga per omicidio stradale : Incidente mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Alessandro Narducci , chef del ristorante Acquolina di via del Vantaggio è morto insieme a una sua amica di 25 anni, ...

Roma - schianto tra auto e moto su Lungotevere della Vittoria : morti due giovani - un terzo è grave : Incidente mortale nella notte su Lungotevere della Vittoria, al centro di Roma. Due ragazzi, che viaggiavano a bordo di uno scooter, sono morti dopo essersi scontrati con un'auto. Alla guida della ...

Roma - schianto in scooter a Trastevere : 35enne muore dove investì la 21enne Irene Morabito : Nel marzo del 2009 finì alla sbarra perché accusato di avere investito in auto sul lungotevere, nei pressi della Sinagoga, Irene Morabito, all'epoca 21enne, finita in coma per lunghissimi giorni, e ...

Schianto in motorino a Roma : muore Noemi Carrozza - stella del nuoto sincronizzato : Tragedia nel nuoto sincronizzato e in tutto lo sport italiano. La sincronette azzurra Noemi Carrozza è morta in seguito a un incidente in motorino. La giovanissima atleta avrebbe compiuto 21 anni a ...

Roma - incidente a Tor Bella Monaca : morto 34enne/ Ultime notizie : schianto in moto sulla rampa del Gra : incidente stradale a Roma, Tor Bella Monaca: morto 34enne centauro, schianto in moto sulla rampa del Gra. Le Ultime notizie, la dinamica dello scontro 24ore dopo la tragedia su Via Appia

Roma - schianto nella galleria Giovanni XXIII : muore motociclista di 31 anni : Un motociclista è morto nella notte in largo Ferraris, all'uscita della galleria Giovanni XXIII a Roma. E' un ragazzo di 31 anni, originario di Rieti. L'incidente è accaduto intorno alle 4.40 e sul ...

Schianto in moto contro il guard rail - muore una ragazza. La madre : "Maledette buche di Roma - hanno ucciso mia figlia" : "Maledette buche, hanno ucciso mia figlia". Così scrive su Facebook la madre di Elena Aubry, la ragazza di 26 anni morta dopo aver perso il controllo della sua moto su via Ostiense a Roma, all'altezza ...

Roma - Schianto mortale in via Ostiense - moto finisce contro guardrail : morta ragazza di 26 anni : Schianto mortale in via Ostiense, all'altezza del Cineland. Intorno alle 11 una donna alla guida di una moto, una honda hornet, che viaggiava in direzione Roma ha perso il controllo della strada a ...