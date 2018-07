Roma | Palazzo Barberini | visite guidate gratuite nella Galleria Corsini fino ad agosto

Roma - fiamme in un palazzo alla Pisana : inquilini evacuati dai balconi : fiamme in un appartamento al quinto piano di un palazzo di otto piani in via Mario de Renzi, in zona Pisana alla periferia di Roma. Sul posto sono subito intervenuti carabinieri e vigili del fuoco che ...

Denis Verdini - pm Roma chiede due anni per finanziamento illecito per caso del palazzo in via Stamperia : I guai giudiziari di Denis Verdini non finiscono mai. Dopo la condanna in appello per il crack del credito fiorentino arriva una richiesta di pena. La Procura di Roma ha invocato una condanna a 2 anni per l’ex parlamentare e coordinatore del Pdl, accusato di finanziamento illecito nell’ambito dell’inchiesta sulla compravendita, nel gennaio del 2011, di un immobile in via della Stamperia, nel cuore di Roma, che in poche ore fruttò una plusvalenza ...

Giovedì d'estate a Palazzo Altemps di Roma : il programma : ... tra gli esempi grandiosi il gruppo del Galata suicida e il sarcofago Ludovisi, e, allo stesso tempo, di assistere agli spettacoli proposti dalla direzione artistica del Festival della Piana del ...

Roma - esplosione in un palazzo : nessun ferito : esplosione in una palazzina di viale Tito Labieno, in zona Cinecittà a Roma. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e la polizia. A quanto riferito dai pompieri, a causa della piccola deflagrazione avvenuta nell’intercapedine di una parete che confina con la cucina di un’abitazione c’è stato il cedimento di un tramezzo nel vano scala al quarto piano del palazzo. L’esplosione sarebbe avvenuta probabilmente per la ...

Roma OMUNICARE LA VIOLENZA un convegno a Palazzo Merulana il 21 giugno 2018 : La VIOLENZA contro le donne ha smesso da tempo di essere un trafiletto relegato in fondo alla cronaca. Le storie di femminicidio arrivano in prima pagina o in prima serata in TV e scatenano i social ...

Seminari "Giuliano Crifò" dell'Accademia Romanistico Costantiniana - Spello - 21 " 22 giugno 2018 - Antico Palazzo Civico : ... Rosario Pintaudi "Papiri e papirologia giuridica", Felice Costabile "L'epigrafia come scienza tecnica e come disciplina storica". Al termine discussione. Venerdì 22 giugno 2018, ore 9, sessione ...

"Il nuovo stadio della Roma fa schifo ma si farà". Le parole di un funzionario di Palazzo Chigi in un'intercettazione : Anche negli uffici di Palazzo Chigi c'era chi tifava per la costruzione del nuovo stadio della Roma, finito al centro di un inchiesta che coinvolge trasversalmente persone vicine al movimento 5 stelle, Forza Italia e Pd.Il Corriere della sera infatti riporta una intercettazione della fine del 2017 di un avvocato, titolare a Palazzo Chigi dell'ufficio per la concertazione amministrativa, che, al telefono con un'interlocutrice, parla dell'opera di ...

Roma - incendio in palazzo accanto dove abita Fico/ Video - una donna in gravi condizioni - 9 evacuati : Roma, incendio in un palazzo in centro: donna gravemente ferita, ultime Notizie. Il presidente della Camera, Roberto Fico, residente in uno stabile attiguo, si è fermato a parlare(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Roma - incendio in un palazzo : grave una donna : 10.30 - I vigili del fuoco avrebbero già messo in salvo le tre persone rimaste intrappolate nell'edificio per poco più di un'ora. Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono ancora in corso.10.05 - Tre persone, secondo quanto riferiscono i testimoni oculari, sarebbero ancora intrappolate nell'edificio a causa del fumo che si è diffuso molto velocemente. La donna rimasta ferita, invece, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale ...

Roma - fiamme in un palazzo del centro : donna ustionata - : L'incendio è divampato in vicolo degli Amatriciani, vicino a piazza Navona. Dalle prime informazioni, sembra che ci siano alcune persone bloccate al terzo piano. Lo stabile e un altro palazzo accanto ...