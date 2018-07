Roma | Lazio Pride su litorale romano | sabato via con Luxuria

Lazio - Acerbi è a Roma : domani le visite mediche : È arrivato a Roma, Francesco Acerbi. Dopo una lunga trattativa con il Sassuolo il difensore centrale è pronto a vivere una nuova avventura con la Lazio. domani mattina le visite mediche, poi il raduno ...

Coni Lazio : Da giovedì a Roma eventi per ‘Notti di cinema’ : Roma – Da giovedi’ 12 luglio lo sport entrera’ a Piazza Vittorio, il cuore multietnico della capitale, nell’ambito della rassegna “Notti di Cinema”. Con Notti di Cinema e Sport a Piazza Vittorio il Coni Lazio offrira’ gratuitamente agli appassionati del grande schermo e dell’attivita’ sportiva la possibilita’ di praticare una serie di discipline piu’ o meno note, assistiti da ...

Roma : denuncia a carico di turisti per violazione ‘no-fly-zone’ : Roma – Altri incauti, o irrispettosi, turisti sono stati sorpresi dai Carabinieri della Compagnia Roma Centro mentre facevano volare i loro droni con telecamere accese, alla ricerca di qualche scatto o ripresa suggestiva, in barba al divieto di sorvolo imposto dalle Autorita’ competenti sulla Capitale per motivi di sicurezza. Nella sola giornata di ieri, si sono verificati altri 2 episodi: un turista italiano di 24 anni, proveniente ...

Roma Capitale e Garante Minori Lazio firmano protocollo per azioni congiunte : Promuovere e realizzare azioni congiunte, valorizzando il superiore interesse dei minorenni in tutte le decisioni che li riguardano. Con questo

Sanità : ambulatori di Roma e del Lazio aperti nel week-end e nei festivi - “previsto a breve l’accordo regionale” : Il Dott. Antonio Magi, Presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi, condotto da Andrea Lupoli, su Radio Cusano Campus. Il Presidente è intervenuto sulla questione dell’aperura degli ambulatori nel periodo festivo e nei week end. “Una buona iniziativa per molti cittadini che hanno bisogno di un punto di riferimento sanitario nei week end o durante i festivi. ...

Lazio - dall'Olympiacos arriva Proto : atteso a Roma in serata - domani le visite : 'In greco 'Protos' significa 'primo''. Così spiegava ieri Claudio Lotito, presidente della Lazio, parlando di Silvio Proto, l'ultimo in ordine di arrivo dei suoi nuovi acquisti. Dopo Durmisi, Sprocati ...

Lazio - Milinkovic : "Sto bene a Roma - non penso al mercato" : Il centrocampista biancoceleste allontana le voci relative a una sua imminente cessione: "Mi riposerò un po', poi tornerò a Roma. Sto lì con la Lazio, ho un contratto e sono felice così"

LP - concerto di Roma annullato/ La causa? La cancellazione di un volo Alitalia : Questa sera LP avrebbe dovuto cantare a Roma, ma a causa di un volo Alitalia, Los Angeles - Roma, mai partito è stata costretta ad annullare il concerto Romano(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 16:51:00 GMT)

Roma - arrestati sei poliziotti e un dipendente della Procura : “Corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio” : Sono accusati a vario titolo di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e per l’esercizio della funzione, di essere entrati abusivamente nel sistema informatico e di aver rivelato segreti d’ufficio. Per questo sei agenti di polizia di Roma sono stati arrestati al termine di un’indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo della Capitale. In carcere anche un dipendente della Procura di Roma e un ...

Roma - poliziotti corrotti e rivelazione di segreti d'ufficio : arrestati 6 agenti e un dipendente della Procura : Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti di ufficio. Con queste accuse 8 persone, ...

Vecchie glorie Roma-Lazio sfidano rifugiati : Roma – In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il Comitato Regionale Lazio del Coni ha patrocinato la partita di calcio “Champions #whitRefugees”. E’ organizzata dall’Unhcr, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Che si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione dei rifugiati in Italia. E sui motivi che li costringono a fuggire dal proprio ...