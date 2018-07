Roma | Chiesa scavalca Berardi e Ziyech

Roma - Chiesa. Pietro Orlando : "Il Vaticano apra un'inchiesta su Emanuela" : "Papa Francesco sa qualcosa sulla scomparsa di mia sorella". A 35 anni dalla sparizione della ragazza è ancora un mistero cosa sia successo. "Ma finché non avrò certezza della sua morte per me è ancora viva"

Roma : Via Damiano Chiesa chiusa ancora 4 mesi : Roma – Più lunghi, pero’, saranno i tempi per la riapertura della strada nel senso di marcia dalla Balduina al Gemelli. “È necessaria la messa in sicurezza della strada intera perche’ il rischio che avvenga un nuovo evento voragine esiste- ha aggiunto Sarni-. La fognatura va rifatta per 370 metri lineari con una nuova tubazione in materiale plastico. Il cantiere potrebbe confermare una sola carreggiata aperta al traffico ...

Roma : incendio divampa in zona Torrevecchia - sgombrata una chiesa : Roma: rogo partito da alcune sterpaglie Roma – La zona tra Torrevecchia e via di Boccea avvolta dalle fiamme. Secondo quanto si apprende l’incendio sarebbe partito da alcune sterpaglie, le quali hanno lambito un distributore di benzina, e una chiesa in via Fratel Giuseppe Lazzaro che è stata fatta evacuare. Numerose unità dei volontari della Protezione Civile sul posto con il supporto di canadair ed elicotteri, oltre a Vigili del ...

Roma : Chiesa - venerdì vespri solenni con il Cardinal De Donatis : Roma – venerdì 29 giugno in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, il Cardinale vicario Angelo De Donatis presiederà la celebrazione solenne dei secondi vespri nella basilica di San Giovanni in Laterano, alle ore 18. La cerimonia Dopo la lettura breve prevista dal rito, verrà proposto per la meditazione un brano tratto da una lettera di don Andrea Santoro. Si tratta del sacerdote fidei donum ucciso a Trabzon, ...

Il Pci di Berlinguer infiltrò un militante nelle BR per aiutare Dalla Chiesa a smantellare la colonna Romana : Il Partito Comunista Italiano , PCI, di Enrico Berlinguer , dopo l'assassinino del sindacalista Guido Rossa, avvenuto nel gennaio del 1979, infiltrò un suo militante nelle Brigate Rosse. L'iniziativa ...

Roma - giallo in chiesa : trovati 36mila euro nel confessionale - : successo a Santa Maria delle Fornaci, a due passi da San Pietro. Potrebbe essere stato un benefattore anonimo o una persona pentita che voleva disfarsi di "denaro sporco": sulla vicenda indagano i ...

Roma : Bomba carta davanti alla chiesa di San Bonaventura : Roma – Si indaga sull’esplosione di una Bomba carta avvenuta ieri sera intorno alle 20.20 in via Cornelio Sisenna, davanti la chiesa di San Bonaventura, in zona Torrespaccata. Le indagini sono portate avanti dal commissariato di Polizia Casilino indaga. La dinamica L’ordigno artigianale e’ stato fatto esplodere sotto un’auto, risultata poi rubata. L’esplosione, avvertita anche nei quartieri limitrofi, ha ...

Inter : Perisic per Dembelé? Chiesa - la Fiorentina dice no a Napoli e Roma : Spalletti sogna Chiesa : come si legge sulla Gazzetta dello Sport , la Fiorentina ha rifiutato un'offerta del Napoli da 50 milioni di euro più un paio di contropartite tecniche a scelta tra cui il ...

Roma : Chiesa - domani veglia Pentecoste : Roma – Si terra’ sabato 19 maggio alle ore 19, a Roma nella basilica di San Giovanni in Laterano, la veglia di Pentecoste dedicata in modo particolare alla vita consacrata. A presiederla sara’ l’arcivescovo Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma. Tra i concelebranti, il vicario episcopale per la vita consacrata don Antonio Panfili e i superiori di numerose comunità religiose di Roma. Saranno presenti ...

L'arcivescovo Montenegro parla a Roma - don Franco : 'La chiesa deve dare speranza' : Controlli in panifici e ristoranti, 'alimenti scaduti o mal conservati': 3 esercenti denunciati 3 Moto contro auto, 50enne trasferito in elisoccorso al 'Sant'Elia' 4 'Crack da 50 milioni di euro dei ...

Roma - Monchi piomba su Chiesa : la Fiorentina chiede 40 milioni : Roma, Monchi piomba SU Chiesa- Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la Roma sarebbe pronta a mettere le mani su Federico Chiesa. Primo timido sondaggio da parte della società giallorossa. La sensazione è che la Fiorentina non abbia alcuna intenzione di privarsi del suo giocatore, ma tutto dipenderà dalla prossima finestra di mercato […] L'articolo Roma, Monchi piomba su Chiesa: la Fiorentina ...