Roma brucia… aggiungiamo al barbecue il pulled pork! Eataly dal 13 al 15 luglio il primo

(Di giovedì 12 luglio 2018) Nerone ne sarebbe fiero, ma anche ini gradiranno molto, perché da venerdì 13 a domenica 15Ostense ha organizzato ilgrande evento all’aperto. Un party dal sapore unico che andrà in scena nell’area esterna antistante, per celebrare ile la birra artigianale. Famiglie, bambini, amici e grill lovers, tutti sono chiamati a partecipare al BBQ Party di. “Per noi è una scommessa. Per la prima volta stiamo fuori e ci godiamo l’estatena insieme ai nostri clienti, illuminati dalle stelle e dalla grande struttura dell’incredibile edificio che ci ospita. Scommettiamo, ancora una volta, sul quartiere, pensando anche a come è cambiato in questi 6 anni. E scommettiamo su chi ha capito quanto le esperienze possano diventare più grandi, se accompagnate da cibi di qualità” dichiara Francesco Farinetti, Amministratore Delegato di. La ricerca ...