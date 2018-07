Roma | arrestato molestatore | ragazza denunciò al Corriere Francesca | vittima di violenza

Roma : Aggredisce turista e ruba smartphone - arrestato : Roma- Si e’ avvicinato a un turista e, dopo averlo minacciato, lo ha aggredito con calci e pugni per impossessarsi dello smartphone, di ultima generazione. La rapina e’ avvenuta la scorsa notte a Roma in via Giolitti, ad opera di un 21enne di nazionalita’ marocchina, senza fissa dimora, arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante con l’accusa di rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I ...

Roma : Rapinò banca e posta lo stesso giorno - arrestato : Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, al termine di una laboriosa attivita’ d’indagine, sono riusciti a dare un nome e un volto all’autore di 4 rapine messe a segno tra febbraio e marzo dello scorso anno ai danni di uffici postali e banche del quadrante Est della Capitale. L’attivita’ investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica – Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli ...

Roma - il violentatore di Caracalla è l'uomo nudo della foto virale : era stato arrestato tre giorni prima : L' uomo che ha tentato di struprare una donna che faceva jogging a Caracalla , a Roma , era già noto alle cronache: la sua foto mentre passeggiava nudo per le strade di Grottaferrata era stata ...

Roma : Tenta truffa ‘specchietto’ - arrestato : Roma – I Carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Frascati hanno arrestato un 26enne siciliano, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, che ha Tentato di mettere a segno la truffa dello specchietto ai danni di un malcapitato anziano. Il ragazzo, dopo aver costretto un 72enne alla guida della propria autovettura ad accostarsi sorpassandolo e tagliandogli piu’ volte la strada. Una volta fermi, il 26enne ha ...

Roma : Rapinò donna che rincasava - arrestato : Roma – Al termine di una complessa attivita’ d’indagine, i Carabinieri della Stazione di Torvaianica hanno arrestato, in esecuzione di una misura cautelare della custodia in carcere, un 19enne romeno, con precedenti, che, nel mese di maggio del 2017, rapino’ una 52enne del posto. All’epoca dei fatti, il malvivente aveva seguito la donna che stava rientrando in casa e, mentre questa era intenta a prendere le chiavi, ...

Roma - 38enne stuprata a Caracalla durante jogging/ Ultime notizie - runner la salva : arrestato 33enne ghanese : Roma, 33enne ghanese stupra a Caracalla una 38enne italiane mentre fa jogging: Ultime notizie, oggi l'arresto del violentatore. Un runner-eroe la salva dalla compiuta violenza(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 10:03:00 GMT)

Truffa : arrestato Apolloni - il commercialista di Panama Papers/ Ultime notizie Roma - di nuovo in carcere : Truffa: arrestato Apolloni, il commercialista di Panama Papers. Ultime notizie Roma, di nuovo in carcere il personaggio già fermato un paio di mesi fa dalla procura di Milano(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 09:19:00 GMT)

Stadio Roma - il Riesame : "Civita non andava arrestato. Palozzi resta ai domiciliari" : "Palozzi mi chiedeva soldi, a Civita ho fatto solo un favore". Questa la confessione di Parnasi ai pm sullo scandalo esploso con l'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Ma secondo il Tribunale del ...

Inchiesta stadio Roma : Civita non andava arrestato : E' quanto sostiene il Tribunale del riesame riguardo all'ex assessore regionale del Pd, coinvolto nello scandalo sullo stadio della capitale - E' stata accolta l'istanza presentata dai difensori di ...

Inchiesta stadio Roma - Riesame : "Civita non andava arrestato. Palozzi resta ai domiciliari" : Obbligo di firma per l'ex assessore regionale, confermata invece la misura restrittiva per l'ex vicepresidente del Consiglio regionale. Venerdì gip ha negato scarcerazione a Parnasi

Stadio Roma - il Riesame : l'ex assessore Pd Civita non andava arrestato : Michele Civita n on doveva essere arrestato. È quanto sostiene il Tribunale del Riesame che ha accolto una istanza presentata dai difensori dell' ex assessore regionale del Pd indagato nell'inchiesta ...

Blitz dei carabinieri a Villa Bonelli - arrestato un pusher : in casa oltre alla droga monete e anello di epoca Romana : I carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno arrestato un 51enne romano, senza occupazione e con precedenti, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ...

Roma - maestro Islam maltrattava e picchiava bambini : arrestato/ Torpignattara - piccoli minacciati di morte : Roma, maestro Islam maltrattava e picchiava bambini: arrestato un 28enne. Ultime notizie, Torpignattara: l'insegnante di Corano ha minacciato di morte i piccoli(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:32:00 GMT)

Roma - maltrattava bambini durante lezioni Corano : arrestato bengalese : Roma, maltrattava bambini durante lezioni Corano:arrestato bengalese Roma, maltrattava bambini durante lezioni Corano:arrestato bengalese Continua a leggere L'articolo Roma, maltrattava bambini durante lezioni Corano:arrestato bengalese proviene da NewsGo.