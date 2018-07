Roma | anche Casapound a protesta autodemolitori in piazza

Perché Roma tra 10 anni sarà più povera (aziende e banche in ritirata). Uno scenario : Il tessuto economico di Roma nel 2030 si reggerà sul turismo "povero" con alcuni "segmenti di lusso". Ed un settore tradizionalmente forte in città come l'edilizia "sopravviverà solo se si concentrerà sulle ristrutturazioni". Mentre il comparto bancario e la pubblica amministrazione saranno in "ritirata". Sono alcune delle conclusioni della ricerca ...

Thailandia - anche la Roma applaude al salvataggio dei ragazzi : Tutto il mondo dello sport si è mobilitato per fare il tifo per i ragazzi della squadra dei Wild Boars di un piccolo centro del nord della Thailandia, a sessanta chilometri da Chiang Rai, ai confini ...

Carlo Vanzina - i funerali a Roma sulle note di Sapore di sale : folla di vip - anche Berlusconi e De Sica Diretta : Sono in corso alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, in piazza della Repubblica, i funerali di Carlo Vanzina, il regista e produttore scomparso due giorni fa a Roma dopo una lunga...

Roma - Marcano : 'Lotterò per essere titolare. Juve favorita? Lo dicevano anche del Benfica' : È arrivato a Roma nonostante le tante offerte e la possibilità di restare in Portogallo, Marcano farà comodo a Di Francesco che aggiunge un nuovo difensore alla rosa a disposizione: 'C'è molta ...

Con bagni pubblici e caserme - gli antichi Romani diffusero anche la tubercolosi : Gli altri hanno gradualmente 'conquistato' il mondo. Un globulo bianco, in rosso, si avvolge intorno al batterio della tubercolosi. - Corbis Via nave. Poco prima del 300 a.C., una delle sottofamiglie ...

Roma - la maledizione delle buche inciampa anche la sindaca : Un attimo. Il tempo di scendere da un marciapiede dopo la foto di rito ed ecco l'insidia: una buca. Infida e pericolosa. A farne le spese è stata la sindaca Virginia Raggi, che è inciampata finendo ...

Incontro a Roma per i tribunali soppressi : presente anche Modica : Incontro a Roma nella sede del Consiglio Nazionale Forense delle delegazioni dei comitati costituiti in tutto il paese a difesa dei tribunali

Maltempo Emilia-Romagna : nubifragio a Bologna - danni anche alla caserma dei carabinieri : Il nubifragio che ieri pomeriggio ha interessato il centro di Bologna ha danneggiato anche una caserma dei carabinieri, la “Marconi“, sede della stazione Navile: le forti raffiche di vento hanno sollevato oggetti in aria e grossi rami sono caduti all’interno del cortile della struttura. Un militare intervenuto è scivolato ed è stato trasportato in ospedale per contusioni. L'articolo Maltempo Emilia-Romagna: nubifragio a ...

Roma. Pulizie grandi arterie : interventi anche su via Togliatti : Va avanti anche a luglio il programma mensile di spazzamento meccanizzato “protetto”, con divieti di sosta temporanei su via Laurentina,

Manolas : 'Io - la Roma e quel calcio in cu.. di Totti. Farei la differenza anche al Barcellona' : Vieni a Roma quando sono fuori e capirai l'amore e il rispetto del mondo. Ti alleni l'estate? Ogni giorno, la squadra ci dà il programma. Non voglio fare di testa mia. Avevo un allenatore. Ora sto ...

Romagnoli al Manchester United/ Offerta di 45 milioni di euro respinta dal Milan : Il Manchester United ha puntato in maniera decisa Alessio Romagnoli. La compagine inglese ha fatto recapitare una prima Offerta di 45 milioni di euro respinta dai rossoneri(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:42:00 GMT)