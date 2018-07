Roma | 700 tifosi al Tre Fontane Cori contro Ronaldo | ' Noi abbiamo Dzeko gol'

sport.ilmessaggero

: Dopo aver registrato il #tuttoesaurito ai primi tre eventi, prosegue con successo Dialoghi at Sere d'Arte 2018, Rom… - trendemoda : Dopo aver registrato il #tuttoesaurito ai primi tre eventi, prosegue con successo Dialoghi at Sere d'Arte 2018, Rom… - GP2cars : auto PEUGEOT 206 Benzina in vendita a Euro 1.700 - Roma (Roma) - saverioberlinza : @FabioGiambo @juventibus @Cristiano Ma vuoi dire che gli store di Milano e Torino e Roma (mi risultano store in sol… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Festa a metà al Tredove laquesto pomeriggio ha svolto un allenamento davanti a circa 500. Non un sold out, forse per il caldo o per il poco preavviso, fatto sta che le tribune ...