Risucchiata dal bocchettone della piscina di un hotel | morta tredicenne -Il video

Sperlonga - tredicenne morta : è stata Risucchiata dal bocchettone della piscina : Una tredicenne è morta dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina del Grand Hotel Virgilio di Sperlonga, in provincia di Latina, dove si trovava con la famiglia. Dopo essersi tuffata, la ragazza è stata aspirata dall’impianto subacqueo e trattenuta sul fondo. I presenti hanno immediatamente provato a soccorrerla: un turista americano è riuscito a staccarla dall’impianto, un medico che si trovava nello stesso hotel è ...

