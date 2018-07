“Rischio soffocamento” Allarme Ikea | ritirato il prodotto dai punti vendita

caffeinamagazine

(Di giovedì 12 luglio 2018) Unche si è diffuso proprio in queste ore in rete e che sta spaventando tante persone che di recente si sono recate in uno dei tanti negozisparsi per il mondo per fare acquisti. L’azienda svedese, colosso dell’arredamento e famosa in tutto il mondo per i suoi prodotti, ha infatti deciso il ritiro dagli scaffali di unspecifico. Si tratta del distributore di acqua Lurvig per animali domestici, dal momento che vi è il concreto rischio che la testa del cane o del gatto che ne usufruiscono possa rimanere incastrata nella campana in plastica, con conseguente rischio di soffocamento., in una nota, ha invitato i clienti a non utilizzare il distributore di acqua e a restituirlo in qualsiasi negozio della catena, dove riceveranno il rimborso. Il distributore è indall’ottobre del 2017. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social ...