Ringo Starr | lo show delle stelle copre i Beatles - Musica - Spettacoli

Ringo Starr : l'ex Beatles trionfa a Roma all'insegna di pace e amore : Chissà, forse non ha cambiato il mondo, ma ha sicuramente cambiato, in meglio, le nostre vite. Peace and love, Ringo. La scaletta del concerto di Ringo Starr a Roma, 11 luglio 2018, "Matchbox" "It ...

Da Alanis Morissette a Roger Waters - da Ringo Starr a Tony Allen e Alex Britti : i concerti a Roma : LUNEDI' 9 LUGLIO Rock/Alanis Morissette al Roma Summer Fest Canadese di Ottawa, 44 anni, naturalizzata statunitense nel 2005, on the road dal lontano 1987, otto album alle spalle , l'ultimo, del 2012, ...

Buon compleanno Sir Ringo Starr : Dal passato non si scappa, se sei stato un Beatle lo sarai per sempre, anche perché ci saranno gli altri a ricordartelo. Questo Sir Ringo Starr lo sa benissimo ed oggi, nel giorno del suo 78° compleanno, il passato ritornera' prepotentemente tra i suoi mille ricordi per riportarlo indietro a quei formidabili anni '60, quando i Fab Four scrissero una delle pagine più belle e longeve della storia della musica internazionale. Le date italiane del ...

Ringo Starr improvvisa un concerto a Nizza per il suo compleanno : Circondato da famiglia, amici e fan, Ringo Starr ha festeggiato il 7 luglio il settantottesimo compleanno a Nizza, con un concerto a sorpresa all'Hard Rock Cafè, in nome del messaggio 'Peace and Love'.