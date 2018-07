Rienzi | ancora bus a fuoco a Roma | sicurezza minata

romadailynews

(Di giovedì 12 luglio 2018)un bus anella capitale, con un mezzo di linea Atac andato in fiamme oggi in Via Regina Elena. “Si tratta del 15mo autobus che prende improvvisamentenella capitale: un problema grave che va avanti da tempo, e che non sembra trovare soluzione”- afferma il presidente Carlo-, “Ladei passeggeri e’ sempre piu’ a rischio a causa della mancanza di manutenzione dei mezzi e di atti di sabotaggio che sarebbero alla base dei numerosi roghi registrati sui bus della capitale, e sui quali indaga la Procura. La situazione e’ paradossale: i cittadini per spostarsi con i mezzi pubblici sono costretti ad utilizzare bus dove nel migliore dei casi non funziona l’aria condizionata, subendo un caldo insopportabile, mentre nel peggiore dei casi le vetture prendono direttamenteper misteriosi fenomeni di ...