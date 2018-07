Ridurre il seno? Ecco perché a volte è necessario

dilei

(Di giovedì 12 luglio 2018) Noi donne non siamo mai contente, soprattutto per quanto riguarda il fisico: dal colore dei capelli a quello degli occhi, dall’altezza alle forme… desideriamo sempre ciò che non abbiamo. Prendete il: quanti sono i casi di donne che sono ricorse al chirurgo per guadagnare qualche taglia in più? Eppure ce ne sono molte altre che sono andate nella direzione opposta, facendosi operare per avere forme più discrete. I motivi per cui si ricorre alla mastoplastica riduttiva sono i più disparati. C’è chi lo fa semplicemente per motivi estetici o chi, come Drew Barrymore, ricorre all’intervento per risolvere o limitare problemi alla schiena. Sostenere il peso di unimportante è un lavoro non indifferente per la colonna vertebrale e può causare scoliosi o cifosi. Unesplosivo, inoltre, può essere anche limitante in certi tipi di sport: pensate al tennis o ...