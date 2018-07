Rete Natura 2000 | Giunta stanzia 280 mila euro per rafforzare sistema Spano | concludere

Meraviglie seg Rete della natura : ... ma emergono in ogni pagina, anche senza effetti speciali, nelle forme precise e dettagliate , nelle foglie e nei frutti che decorano il mondo in miniatura dell'orto e del giardino. Per educare l'...

Insetti nella Rete : un’App per segnalare e tutelare insetti presenti nella Rete Natura2000 : I Carabinieri Forestali organizzano in Calabria due incontri divulgativi a difesa della biodiversità e per promuovere il Progetto Nazionale “InNat: Cittadini e ricercatori insieme per tutelare insetti protetti” quali bioindicatori della qualità ambientale dei siti della ReteNatura2000. Il progetto nazionale “InNat” nasce dalla collaborazione tra Ministero dell’Ambiente e il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei ...