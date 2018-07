Ragusa | la ex Provincia vende 34 beni immobili | anche la pista di atletica

Ragusa - interventi in scuole provinciali : chiesti al Miur 5 milioni : I progetti sono stati approvati dal Commissario straordinario del Libero Consorzio comunale di Ragusa e sottoposti al Miur

Giornata nazionale dello Sport a Ragusa : eventi in tutta la Provincia : Giornata nazionale dello Sport organizzata dal Coni. Diverse le manifestazioni in tutta la Provincia di Ragusa , anche a Modica.

Proposte Cgil per le Amministrative in provincia di Ragusa : La Cgil provinciale di elenca in un documento alcune Proposte ai candidati sindaci dei Comuni di Ragusa, Modica, Comiso ed Acate. Ecco quali.