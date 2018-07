Questore Torino | “da juventino contento dell’arrivo Ronaldo”

calcioweb.eu

: QUESTORE IMPONE CONTROLLI STRAORDINARI A TORINO: - rete_7 : QUESTORE IMPONE CONTROLLI STRAORDINARI A TORINO: - lorenzo_acirave : RT @CorriereTorino: «Apprendiamo con sorpresa certe cose, come la presenza di elicotteri. E mi sembra strano per lo stile Juve e per l’inte… - LaVoceRedazione : CALCIO. Ronaldo: questore Torino, da juventino sono felice via @@LaVoceRedazione -

(Di giovedì 12 luglio 2018) “Comesonodell’arrivo di un top player come Cristiano Ronaldo”. Così ildiFrancesco Messina, a margine di una conferenza stampa, interpellato sulle misure di ordine pubblico messe a punto dalla Questura in occasione dell’arrivo nel capoluogo piemontese dell’attaccante portoghese atteso in città nei prossimi giorni. “Il servizio di ordine pubblico sarà pensato a seconda del tipo di impegno e di evento che la società bianconera deciderà di preparare per la presentazione del calciatore. Al momento non abbiamo disposizioni precise”, ha detto ancora il. (Adnkronos)L'articolo: “daCalcioWeb.